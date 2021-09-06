【世盃外】連格發威炮製3入球助英軍大勝　建功慶祝向大師兄致敬

C朗拿度強勢回歸曼聯，轟動球壇，紅魔鬼一眾師弟紛紛歡迎「大佬」回家，而連格更以自己的方式向C朗致敬。

世界盃歐洲區外圍賽，英格蘭主場4球輕取弱旅安道爾，今仗披上10號球衣的連格梅開二度，再造就隊友建功，獨力炮製3入球。



世界盃外圍賽全勝之師英格蘭，今仗主場迎戰安道爾，主帥修夫基先收起哈利卡尼﹑史達寧及哈利馬古尼等主將，改派新丁班福特掛帥，配合連格及布卡約沙卡前場攻堅。

列斯聯箭頭班福特取得首頂國際賽「喼帽」。（Getty Images）

「連美斯」今仗成為英軍的進攻泉源，上半場中段在12碼點附近起腳建功開紀錄，及後更有一次瀟灑的挑射，可惜越位在先，英軍半場未能再添紀錄。戰至下半場，美臣蒙特殺入禁區，被安道爾守將夾手夾腳推跌，球證直指12碼點，後備入替的哈利卡尼一射中鵠，72分鐘射成2：0。

連格6分鐘後，左路切入大位，以右腳快射再下一城，加上他傳中造就沙卡頭槌建功，錦上添花，全場兩射一傳，助英格蘭4球大勝安道爾，世界盃外圍賽5戰5勝，高踞榜首。

穿上10號球衣的連格如有神助，今仗交出兩射一傳。（路透社）

連格相隔1022日後再度為英軍建功，由「連美斯」變成「連C朗」，入球慶祝時模仿大師兄C朗的招牌動作，並配合自己的「JLingz」手勢，向回歸曼聯的C朗拿度致敬。

連格賽後接受訪問時，直認這慶祝動作早有預謀，「當我與美臣（蒙特）在想今個星期的入球慶祝時，我早已希望融合自己與C朗的招牌動作，向他致敬，當作是歡迎他的一份小禮物，相信他很快便可融入球隊。」

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連格與C朗的招牌動作聯乘，一樣有得諗。（路透社）

「連美斯」變「連C朗」

At this stage it won't be a surprise if Lingard rejected Real Madrid just to play with Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/Z9XpaJnzwP — ' (@TheShowtimeReds) September 5, 2021

C朗回歸曼聯，全球歡欣，不過安東尼馬迪爾卻因為C朗加入，令他在法國國家隊的表現備受曼聯球迷批評，一次門前失機，更被無限放大，拿他跟C朗比較：世盃外︱馬迪爾終入波助法國逼和烏克蘭 依然得不到曼聯球迷歡心

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