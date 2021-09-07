世盃外｜阿根廷四將已返歐隔離　熱刺料處罰三將強行為國效力

巴西對阿根廷的世界盃南美洲區外圍賽，演變成「封艇拉人」事件。比賽開始了7分鐘，大批巴西執法人員踩入球場指4位阿根廷球員違反防守措施。

事件近乎前所未見，令足球世界議論紛紛。4位當事人據報已經離開南美，返回歐洲接受隔離，其中效力阿士東維拉的門將達米安馬天尼斯（Damian Emiliano Martinez）直言事件是「南美足球之恥」。



阿根廷原定完成巴西一戰後，回國準備於本周五主場對玻利維亞。4名當事人包括馬天尼斯及維拉隊友貝安迪亞（Emiliano Buendia），以及熱刺的基斯甸羅美路（Cristian Romero）及盧施素（Giovani Lo Celso），返國後已先後飛往克羅地亞，邊集訓邊隔離「過冷河」，代替直接飛往英國後入住隔離酒店而停操。

大批人員衝入球場，球員呆若木雞，不知所謂何事。（Getty Images）

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馬天尼斯在離開阿根廷前稱，今次經驗堪稱南美之恥，4人因為阿根廷在暑假高舉美洲國家盃，明知英超不想球員參戰仍排除萬難而來，「我們因為對這件球衣的愛而來，捧盃後大家不但想為國家爭勝，更想凝聚一起」。

馬天尼斯（左）與盧施素（中）成為風眼人物，被指申報假資料。（美聯社）

阿根廷疑似違例四將：

馬天尼斯續指期望有美好結果，結局卻令全世界詫異，「我們無人明白，亦從未見過這種事，簡直南美足球之恥」。他強調就算維拉會方，都不知道巴西對英國有如此防疫規定。

今夏捧起美洲盃，阿根廷球衣胸前多了金章，增加了凝聚力。（路透社）

維拉跟英超賽會的立場稍有不同，上月底已發聲明容許馬天尼斯與貝安迪亞為國效力，但明示完成對巴西後便會返歐。相反，熱刺兩將的下場有別，熱刺反對旗下球員返回南美，盧施素、羅美路，以及哥倫比亞國腳達雲臣山齊士（Davinson Sanchez）強行「突破」，等同違令，消息指三人歸隊後將被罰款。不過，對於兩家球員，所屬球員至少可以趕及在下周末賽事上陣，熱刺將於19日倫敦打吡大戰車路士，維拉亦在主場對戰愛華頓。

消息指達雲臣山齊士回到熱刺後亦要受罰。（Getty Images）

4人被巴西衛生部（簡稱Anvisa）指申報假資料，報稱進入巴西前14天未在英國逗留，否則他們入境後須隔離14天。Anvisa在開賽前公布收到上述舉報，要求地方部門執法。當上述4人除了貝安迪亞，均在作客巴西一戰正選上陣，Anvisa及巴西聯邦警察就在開賽後不久衝入球場，中止賽事，並要求4人立即離開巴西。

巴西對阿根廷的南美打吡，誰料到爛尾收場。（路透社）

巴西方面認為按防疫需要而「揸正嚟做」，沒有不妥。阿根廷方面則反駁賽前從未收到消息指，賽事不能舉行。執法人員衝入場截停賽事，畫面猶如「戰爭，不正常。有阿根廷傳媒甚至質疑，Anvis指摘阿根廷虛報防疫資料的文件，填寫人士為阿根廷U23國家隊教練巴迪斯達（Fernando Ariel Batista），根本沒有參與今次世界外大軍，令事件添上疑問。

美斯與尼馬兩大球星出手，可惜未能解決事件，球賽最終腰斬收場。（路透社）

【英超第四輪賽程】（按圖放大）

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