中日大戰國足全面捱打　一次換人令形勢好轉透露悲哀現實｜世盃外

世界盃亞洲區外圍賽12強賽B組，國足在卡塔爾的中立場鬥日本，上半場只派艾克森及蔣光太兩名入籍兵下，還無還擊之力，只得22%控球，日本兩度中柱後，由大迫勇也開紀錄。

下半場中段，國足主帥李鐵調入多兩名歸化球員洛國富及阿蘭，形勢稍為好轉，至少在中場護到球，但仍然未能製造到任何中目標埋門，最後國足以0：1敗陣，暫時兩戰全敗排榜尾。

多派兩名歸化兵上陣，確實見到國足的表現提升，亦反映本土球員與歸化兵實力之間的明顯距離。不過，儘管有4名歸化兵壓陣，但國足全場控球僅得3成，3次射門零中目標，0：1的比數可說未能反映戰況上的真實差距。或者換句話說，僅負0：1對國足而言已經是輸少當贏。



面對同組實力最強的日本，國足主帥李鐵排出保守的5-3-2陣式，李昂、蔣光太（前稱泰亞斯布朗寧）及張琳芃打中堅，王燊超和王剛分別出任兩閘。吳曦、金敬道及尹鴻博擔任中場，武磊及艾克森（前稱艾傑臣）負責攻堅。如上場不敵澳洲0：3，李鐵只擺蔣光太及艾克森兩名歸化兵打正選，至於洛國富（前稱阿洛伊斯奧）及阿蘭（前稱阿倫杜格拉斯）就先列後備。

面對擁有大迫勇也、久保建英、遠藤航等將的日本，國足上半場全面捱打，後防主力張琳芃更加在開波初段左膝受傷退下火線，令到國足雪上加霜。日本在上半場有很多機會，先有久保建英在22分鐘射門中柱彈出；跟住到37分鐘再有開紀錄的良機，顏駿凌雖然飛身救出久保建英的遠射，但大迫勇也補中，可惜再次中柱而出。

【國足對日本半場數據（按圖放大）】

兩度靠門柱保住不失的國足，終於在40分鐘捱不住，伊東純也以速度推過國足的守衛傳中，大迫勇也前柱搶點射入，日本半場領先1：0。從半場數據得見，國足與日本的極大差距，上半場國足僅得22.5%控球，傳球成功率不足一半，只有44.5%，反映國足連傳球組織上前場都十分困難；射門方面，國足只得1次不中目標的，至於日本就14射2中。

國足「巴西幫」拼勁十足 內地網民：僱傭兵比本土球員更有鬥志

換邊後，形勢沒有大變，直至李鐵在62分鐘孤注一擲，以洛國富及阿蘭兩名巴西歸化兵加上曾外流德甲的老將蒿俊閔入替，調走尹鴻博、李昂及金敬道，國足表現才有改善。這時候，國足11人中有4名歸化兵，形勢上稍為可以跟日本抗衡。然而，國足始終未能製造到中目標埋門，最終以0：1敗陣。

上場不敵澳洲報道：中國12強出師不利慘負澳洲 李鐵惹質疑兩歸化兵坐足全場

全靠4名歸化兵壓陣的最後半小時，令到國足全場數據有改善，控球比率為30.4%，而射門則只有3次。國足在12強賽暫時踢了兩場，先輸澳洲0：3，再負日本0：1，兩場都沒有任何中目標埋門。國足兩場沒有入球失4球，得失球為-4，比同樣兩戰全敗的越南還要差，暫排B組榜尾。國足在10月的下輪外圍賽會硬撼越南，將是非勝不可之役。