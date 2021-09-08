國足「巴西幫」拼勁十足　內地網民：僱傭兵比本土球員更有鬥志

國足在世界盃亞洲區外圍賽12強賽B組以0：1不敵日本，最後半小時盡出4名歸化兵，球隊整體表現有改善，可惜未能製造扳平機會。

內地網民普遍表示，「巴西幫」艾克森、洛國富及阿蘭不但技術好，甚至跑動逼搶及拼勁皆在本土球員之上，有人感嘆：「僱傭兵踢得比本土球員還有鬥志。」有人留言：「國人踢得比規劃還沒血性。」亦有人感慨這樣的歸化球員太少了。

國足門將顏駿淩賽後亦大讚這班歸化兵的求勝欲望，至於洛國富就表示，每次穿上國足球衣上陣，都要讓球迷看到他非常拼搏的一面。



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國足在12強賽面對日本，正選擺出蔣光太（前稱泰亞斯布朗寧）及艾克森（前稱艾傑臣）兩名歸化兵擔正，半場陷於劣勢，落後0：1。下半場中段，洛國富（前稱阿洛伊斯奧）及阿蘭（前稱阿倫杜格拉斯）入替，4名歸化兵同時在陣。在比賽的最後半小時，國足形勢有所改善，雖然未能扳平，但亦沒有再多失。

歸化兵多與少，直接影響國足的整體表現。歸化兵的實力固然在本土球員之上，他們的腳下工夫較細膩，面對日本的逼搶時敢於上腳，護到皮球，不會雞手鴨腳。更令內地網民驚喜的是，這班歸化兵很鬥志，尤其是「巴西幫」的艾克森、洛國富及阿蘭，他們在中前場跑動多，會主動逼搶日本球員。

無論從能力還是態度上，歸化兵與本土球員的差距高下立見，內地網民也紛紛感嘆，巴西人比中國人為國足上陣時還要拼命。有人感嘆：「僱傭兵踢得比本土球員還有鬥志。」有人留言：「國人踢得比規劃還沒血性。」亦有人感慨這樣的歸化球員太少了。

巴西人真的是比中國人還愛中國，踢得真有血性每球必爭，反倒是場上紅衣的黃皮膚踢得像規劃來的一樣，真是可悲 內地網民

如果四外援直接上場踢主力，絕不是這個結果！這些白斬雞球都停不明白！ 內地網民