世界盃外圍賽｜球迷衝落場搵般奴打卡　保安失蹤球場變無掩雞籠

有球迷在比賽中衝入場找球星自拍，並非少見的事，在葡萄牙作客阿塞拜疆的世界盃外圍賽中，就有4名球迷成功「達陣」，與般奴費南迪斯自拍。但罕見的是，這幾名球迷自出自入，全程沒有保安的阻止及追纏。當他們影完相後，跑回去球場旁的跑道，仍然不見有保安的蹤影。



雖然C朗停賽提早返曼聯，但在般奴的帶領下，葡萄牙仍以3：0輕鬆勝出。（路透社）

當地時間昨晚（7日）的世界盃歐洲區外圍賽A組，葡萄牙靠貝拿度施華、安達施華及迪亞高祖達各建一功，作客以3：0擊敗弱旅阿塞拜疆。今場最有趣的畫面在87分鐘出現，有3名球迷先衝入場，打斷球賽，攬住今場交出一次助攻的般奴費南迪斯自拍，不久再多一名球迷跑到，趕得及入鏡。

【球迷衝入場與般奴自拍】（按圖放大）

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被強行合照的般奴十分無助，隊友、對方球員以至球證都沒有阻止。自拍完之後，那幾名球迷還想繼續纏住般奴，此時才有一名阿塞拜疆球員出手，叫他們離開。之後，那4名球迷跑離球場，出到旁邊的跑道。從現場觀眾拍攝的片段見到，球迷闖入球場自拍擾攘了超過半分鐘。

【昨晚世界盃外圍賽歐洲區焦點賽果】（按圖放大）

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最令人感到奇怪的是，為何沒有保安出現？通常球迷衝入場，總要跟保安上演一場追逐賽，有的未跑到去球星前就被制伏，有的幸運一點，與心儀球星見面後才被保安押走。然而，這次全程都沒有保安，由他們衝入球場，直至離開，都沒有保安出現過。

【有觀眾影到球迷入場找般奴自拍】

另外幾場歐洲區外圍賽焦點，在G組，荷蘭的迪比及挪威的艾寧夏蘭特分別大演帽子戲法，前者幫荷蘭以6：1主場大勝土耳其，後者就助挪威主場以5：1炒直布羅陀。D組方面，法國靠基沙文梅開二度，主場贏芬蘭2：0，續排首位。

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