全運會．不斷更新｜李慧詩爭先賽晉1/8決賽　梁嘉儒力爭全能獎牌

追蹤香港運動員在第14屆全運會的表現及成績！今屆全運會在陝西舉行，港隊派出169名運動員連同66名工作及醫護支援人員出戰。全運在9月15日揭幕，直至9月27日閉幕，但在開幕禮前，已經有多個項目展開。

「牛下女車神」李慧詩今日將於下午出戰場地單車爭先賽。她於東京奧運該項奪得銅牌。



📆9月12日：

【10:28】李慧詩在1/16決賽擊敗遼寧選手王麗娟，進入下午的1/8決賽；男子全能賽方面，梁嘉儒在上午首兩項賽事中，於10公里捕捉賽排第1、衝刺賽則排名第7，能否爭奪獎牌，還看下午的淘汰賽及25公里記分賽。

📆9月11日：

【18:10】李慧詩在1/32決賽輕取河北選手劉天姿，出線明早舉行的1/16決賽。

【17:30】李慧詩在資格賽以第3名出線，將於17:56展開的1/32決賽上陣。李海恩及楊礎搖則出局。此外，男將羅子駿於男子爭先賽出線1/32決賽。

【16:54】中國兩屆奧運團體爭先金牌得主鍾天使，在資格賽造出10.449秒，打破全國紀錄，超越李慧詩。

【16:42】場地單車爭先賽200米計時資格賽展開。港隊主力李慧詩造出10.514秒，隊友李海恩為11.319秒，楊礎搖的成績為11.679秒。李慧詩的成績較之於東奧爭先資格賽10.538秒，快0.024秒。

【12:30】女子250米計時賽，港隊兩名小將楊礎搖及程嬿珊在資格賽出場，前者造出20.078秒，後者造出20.669秒，分列15、16位，無緣晉身前八，無緣晉級決賽。

📆9月10日：

【15:20】曹星如出戰男子57公斤級16強，不敵煤礦體協的王鑫炎，無緣晉級。

【10:28】港隊在女子團體競速賽資格賽排第10，未能晉級。

【9:39】李慧詩與隊友楊礎搖在女子團體競速賽資格賽第1組，造出34.242秒。如果晉級，將於11:53起的團體競速賽第一輪出場。

下午3時15分，香港拳手曹星如將出戰男子57公斤級16強，面對煤礦體協的王鑫炎。

📆9月9日：

羽毛球男子團體E組第五場，港隊以場數1：3不敵湖南。港隊以1勝4負排小組榜尾。

男子棒球分組賽B組第四場，港隊以1：9不敵陝西。打完4場分組賽後，港隊全敗得0分排榜尾，無緣晉級名次賽。引述香港棒球總會Facebook，港隊起初因3次失誤，在第四局曾被一口氣拉開至9分，而期間更有球員一度受傷，經過妥善處理後才繼續上陣。

港隊雖然打出5支安打，惜未能把握機會得分。到了第六局，方文熙擊出一分打點的安打，成功讓陳思宇取下本場第一分。其後，港隊未能在第九局上拉近分差，最終陝西隊勝出比賽。

港隊不敵東道主陝西，未能晉級。（香港棒球總會Facebook）

📆9月8日：

羽毛球男子團體E組第四場，港隊以場數2：3不敵江西。雖然港隊在兩場雙打都贏波，但其餘3場單打都落敗。

📆9月7日：

羽毛球男子團體E組第三場，港隊以3：0贏遼寧，取得分組賽首勝。

網球女單，張瑋桓在8強面對四川球手王雅繁，首盤贏6：4，但連輸5：7及0：6，以盤數1：2出局。

張瑋桓賽後獲頒全運會女單第5名的證書。（香港網球總會Facebook）

張瑋桓在8強不敵王雅繁，未能入到4強。（香港網球總會Facebook）

📆9月6日：

男子棒球分組賽B組第三場，港隊以2：13負於四川隊。引述香港棒球總會的Facebook，經過連日的比賽，面對四川投手左右輪替的港隊，開局無即時適應到節奏，球員在一些細節位置上，都無做得好到位，被搶先拉開8分之差。球員一度失去信心，但經過教練調整心態後，穩住軍心，比賽中段局數亦能成功守零。

在第六局中，譚浩其擊出一分打點嘅二壘安打，成功將陳卓喬送回本壘，拿下本屆全運會香港第一分！其後，莫穎東擊出反方向帶有一分打點的一壘安打，送回由莫竣棓代跑的第二分！雖然最後第七局因相差十分，而被提前結束賽事。不過，今次的兩分進帳在2人出局後，靠著紮紮實實的安打，成功得分，是開賽後首個振奮的突破。

港隊不敵四川。（香港棒球總會Facebook）

羽毛球男子團體E組第二場，港隊以場數0：3不敵廣東。

網球女單，王康怡以0：2不敵湖北的球手；張瑋桓因為江西的對手鄭嫵雙比賽期間背部受傷退出而晉級。

對手受傷退賽之下，張瑋桓躋身8強。（香港網球總會Facebook）

📆9月5日：

男子棒球分組賽B組第二場，港隊以0：15負於廣東隊。

羽毛球男子團體附加賽，由李卓耀、黃永棋、柯展聰等組成的港隊，以場數3：2擊敗山東。港隊之後出戰E組首場，以場數0：3不敵福建隊，當中李卓耀以20：22及9：21敗於諶龍手下。

羽毛球女子團體附加賽，由吳芷柔及吳詠瑢等組成的港隊，以0：3不敵廣東。

網球混雙，王康傑、王康怡在次圈以0：2不敵江蘇組合；迪安、張瑋桓則以1：2不敵廣東組合。

📆9月4日：

男子棒球分組賽B組第一場，港隊以0：10負於天津隊。

網球男雙，王康傑、迪安在8強以0：2不敵江蘇的組合張擇及華潤豪，連輸兩盤1：6。

王康傑及迪安未能入到男雙4強，獲頒第5名證書。（香港網球總會Facebook）

網球女單，張瑋桓在次圈以2：0勝湖南的球手。

張瑋桓淘汰了湖南的劉芷瑞。（香港網球總會Facebook）

📆9月3日：

武術（套路）團體（男子劍術），陳錦松得8.33分，排第13位

武術（套路）團體（女子二人器械（含徒手與器械）對練），沈曉榆、袁家鎣得9.403分，排第13位。總計團體各項，港隊得25.933分，排第13位。

武術（套路）男子太極拳、太極劍全能，楊頌熹在太極拳得9.52分，排第8位，之後在太極劍得8.326分，排第13位，最後總分17.846分，排第13位。

武術（套路）女子太極拳、太極劍全能，莫宛螢在太極拳得8.243分，之後在太極劍得8.916分，總分得17.159分，排第13位；楊千締就分別得8.003分及8.006分，以16.008分排第14位。

網球男單，迪安在次圈以0：2不敵浙江的選手；王康傑同樣以0：2負於江西的球手。

網球女單，王康怡在次圈以2：0贏廣西的選手；胡可澄就以0：2不敵湖北的球手。

網球混雙，王康傑、王康怡首圈以2：0贏貴州的組合；迪安、張瑋桓亦以2：0贏澳門的組合。

📆9月2日：

武術（套路）男子南拳、南刀、南棍全能，劉子龍先在南拳得9.723分，排第4位；在南刀得9.02分，排第14位；在南棍得9.403分，排第10位；總成績28.146分，在14位參加者中排第12位。

武術（套路）女子長拳、劍術、槍術全能，沈曉榆在長拳得7.994分，排第14位；在劍術得8.26分，排第14位；在槍術得7.646分，排第14位；總成績得23.902分，排第14位。

武術（套路）團體（男子槍術），陳錦松得8.2分，排第13位。

網球男單，迪安在首圈以2：0擊敗山東的對手；計維宇就以0：2不敵另一位山東選手。

網球女單，王康怡在首圈以2：0擊敗遼寧的對手；伍曼瑩就以1：2不敵山東的選手；胡可澄則以2：0贏廣東的球手。

網球男雙，王康傑、迪安次圈以2：0擊敗河北的組合。

📆9月1日：

武術（套路）男子長拳、刀術、棍術全能，郭君晧只出戰長拳，獲8.963分，在13名選中排第13。

武術（套路）女子南拳、南刀、南棍全能，李泳容及劉寶欣只參與女子南拳及南刀，兩人同樣沒有參加南棍。李泳容在南拳得7.916分，排第13，之後在南刀得7.883分，排第13；劉寶欣在南拳得7.046分，排第14，之後在南刀得7.686分，排第14。

網球男單，王康傑在首圈以2：0勝陝西的選手；吳奇龍就以0：2不敵浙江的球手。

網球男雙，王康傑、迪安在首圈以2：0擊敗北京的組合；韋正樺、吳奇龍就以0：2負於河北的組合。

網球女單，張瑋桓在首圈以2：0擊敗黑龍江的對手。

網球女雙，吳筠柔、胡可澄在首圈以1：2不敵吉林的組合；張瑋桓、王康怡就以0：2負於浙江的組合。