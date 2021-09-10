【英超】C朗動筆正式愛回家　重返曼聯感觸良多　盼周六正選披甲

C朗拿度回歸曼聯的地標戰前夕，正式動筆簽約，與舊隊友布朗重踏奧脫福，談及回家的心情，表明「我返嚟唔係度假，我係要贏波！」，並直言希望在周六正選披甲。



C朗拿度「愛回家」轟動球壇，這名葡萄牙超級球星在國際賽日後提早向曼聯報到，準備周六（11日）主場對紐卡素的英超。他早前已經跟操，並與舊隊友兼「新波士」蘇斯克查見面。地標戰前夕，簽約儀式不可少，C朗在蘇帥陪同下簽約，正式成為紅魔一員。

C朗延續曼聯7號傳奇 賽會破例開綠燈 有望提早向紅魔報到

C朗首操賣口乖：要我做乜都得 曼聯周六料辦特別歡迎儀式

C朗在蘇斯克查的陪同下，正式動筆簽約。（Getty Images）

重返成名地，C朗披上7號球衣，再踏奧脫福球場，並接受另一舊隊友布朗（Wes Brown）的訪問，直言回歸依然感動，「我從來沒有想過有機會回歸，當我抵達機場的一刻已經十分感觸，這是我成長的地方，彷彿重拾當年的熱誠。」

C朗的鬥心人所共知，回歸的目標當然是獎盃，這名大師兄盛讚紅魔的新一代潛力十足，希望與師弟們合力創出佳績，「我今次回來不是『養老』或度假，而是再度爭取勝利。我有能力貢獻球隊，這一點過往已經證明，加上一眾隊友，我有信心將獎盃帶回奧脫福，並領曼聯重返昔日的高峰。」

C朗拿度重返曼聯卡靈頓基地後首課操練，展現出球星光芒：（按圖放大）

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18年前，C朗拿度的英超處子戰後備入替畢特，當年只得18歲的他，緊張難免，「當我簽約時，我以為自己先外借返回葡萄牙汲取更多經驗，豈料費格遜把我留下，再派我上陣。當時未有心理準備的情況下，我超級緊張。」

C朗稱回曼聯全為費Sir 「我終於回到屬於自己的地方！」

18年後，當日的黃毛小子已變成沙場老將，C朗坦言回歸首戰還是會緊張，「我依然感到緊張，不過如今我更有經驗及成熟，懂得如何處理這些時刻。」

C朗首戰正選與否，傳言滿天飛，部分英媒指C朗將會後備上陣，這名葡萄牙球星表明心跡：「我已經準備好，我將向蘇斯克查要求正選上陣。」

【近代曼聯7號球衣主人（按圖放大）】

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