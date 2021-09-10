美網｜19歲加拿大美少女愈戰愈勇闖決賽　心理質素成勝負分野

今年美網，變成千禧後少女的「大滿貫闖蕩記」，來自加拿大的費南迪絲及英國的拉度簡奴，成為兩大發現。

率先登場的費南迪絲，連續兩盤初段被破發，這名19歲的加拿大小將展示強大的心理質素，與莎巴蘭卡力戰三盤，最終擊敗這名2號種子殺入決賽。



年僅19歲的費南迪絲（Leylah Fernandez）今年化身「巨人殺手」，接連淘汰大坂直美﹑姬爾芭及絲慧杜蓮娜，首度躋身大滿貫最後4強。

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這名加拿大美少女今仗面對2號種子莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka），力量及身型同樣輸蝕，費南迪絲以靈活的移動及刁鑽的落點應對，即使首盤開賽初段即失守，未有打亂費南迪絲的陣腳，及後打破對手發球局，並戰至「Tie-Break」以細分7：3先下一城，隨即振臂高呼，場館頓時變成她的主場。

費南迪絲拿下首盤後，帶動現場球迷情緒為她打氣。（Getty Images）

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次盤劇情類似，費南迪絲同樣先被破發，隨後再追平，唯一不同之處就是末段再度失守，結果莎巴蘭卡以局數6：4扳回一城。從錯誤中學習，費南迪絲在決勝盤開段站穩陣腳，中段施壓成功把握破發機會，可惜未能保住發球局，二人局數打成4：4平手。

面對壓力，費南迪絲處變不驚，反而莎巴蘭卡卻在關鍵時刻手軟，自己的發球局大失準，連失4分失守，費南迪絲取得重要的破發分，以局數6：4拿下決勝盤，驚喜闖入女單決賽。

費南迪絲殺入決賽後，再度展示招牌笑容。（Getty Images）

莎巴蘭卡今仗多次大發雷霆，影響發揮。（Getty Images）

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