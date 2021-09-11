李靜專訪．金句輯錄｜金句王繼續進擊你心坎　教你拿出真心學做人

香港乒乓球女隊教練李靜在東京奧運的金句引發香港人無限共鳴，以後人人見到幸福夠膽攞，再大聲高呼多謝我自己，從此正能量滿滿，世界多麼美好。

沉澱過後，李靜接受《01體育》專訪，繼續「爆seed」講金句，在此輯錄部份句子，提醒大家拿出真心，面對現實。



足本李靜訪問全文：李靜專訪｜金句王的黑色幽默 是直視人生的勇氣（按此）

我教女從來唔呵護，個社會太殘酷，太呵護的話，佢會廢，真係廢，我最怕人玻璃心。

玻璃心就像便利店，總有一個在左近，通常包括自己（而自己不知）。

李靜表示，最怕人玻璃心。（黃舒慧攝）

講真話從來都唔舒服。但當事情實實在在發生，我哋講真話、唔逃避，咁先叫真心同勇氣。

世上最強的騙徒，是自己；最易受騙的，都是自己。

李靜表示，講真話、聽真話，才是真心和勇氣。（黃舒慧攝）

面對問題，永遠都係對自己殘酷。要贏自己好容易，問題係你敢唔敢贏。

然而，世界教曉我們的是，解決提出問題的人，就等如解決問題了。

李靜表示，面對自己永遠最殘酷。（黃舒慧攝）

我願意喺技術方面護你一世周全，但換你唔好一世怨恨。

有腰骨有膊頭，李靜好男人。

李靜表示，做教練必須為球員、甚至球員的父母負責。（黃舒慧攝）

做男人，最緊要大量；做女人，最緊要善良。

建議寫成新春對聯，家家戶戶貼一雙。

李靜表示，男人要大量，女人要善良。（黃舒慧攝）

我係用贏波氹你開心，唔係用說話氹你開心。

但現實往往是，說話比做實事更管用。SAD。

李靜表示，用贏波氹人開心較實質。（黃舒慧攝）

技術係一種訓練，克制情緒都係一種訓練。我相信一個個體係可以控制情緒，咁先係真正進步。

李靜表示，未來會多溫柔、少勞氣。他進步了。

李靜表示，未來要多溫柔、少勞氣。（黃舒慧攝）

這些金句很膚淺？一篇文章你必須讀！

李靜專訪｜金句王的黑色幽默 是直視人生的勇氣（按此）