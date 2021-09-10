香港排球女將劉韵琳患兩種白血病　急尋骨髓移植　籲有心人登記

曾效力南華女排的香港排球員劉韵琳（Harriet）對抗血癌已6年，惟她透露早前病情有變，不幸地同時患上兩種白血病，因一直未能覓得合適骨髓作移植之用，昨日（9日）透過社交網絡求援，希望熱心市民可登記成捐贈者，向她或其他有需要人士伸出援手。



劉韵琳透過個人社交網絡透露，自己近日「突然放低曬（晒）所有工作去打大佬」，全因6年前患上「慢性骨髓性白血病」後，雖一直憑服用標靶藥控制病情、生活與常人無異。

惟到今年7月底，她身體再出現異樣，除發燒外，白血球指數亦低（1.0），終再確診「急性骨髓性白血病」，意味兩種血癌同時出現，「醫生解釋係多咗某幾組基因突變」。

劉韵琳抗癌的經歷雖痛苦，但她仍上傳自己握拳的照片，似為自己打氣。（Facebook/Harriet Liu）

韵琳續指，急性骨髓性白血病相對需要急切治療，因而已開始化療，伴隨的副作用更是痛苦，「一個星期瘦10磅不是夢」，要先嘔出上一餐食物才能再進食，「感覺到個胃底要翻出嚟先開心，但重點係根本食唔到嘢，飲嘅水都嘔曬出黎，根本都唔敢食。」

完成第一輪化療的7天療程後，過了數天卻又開始發燒，「抽血檢查發現係有菌入血」，需立刻施手術將用以打藥、輸血和抽血的小喉管拆除，她亦訴說病況：「頭4日發燒真係好辛苦，全部都係39度以上，打冷震到我全身好攰但係完全停唔到唔震，一震就維持兩三個鐘，真係意志力既考驗！」她表示現在一旦有傷口流血便無法癒合，每隔兩天便要輸血，令人心酸。

韵琳最後道，知道事出突然，但「真係好需要大家幫忙」，因暫未覓得合適骨髓作移植，希望有心人登記成為骨髓捐贈者，「我知道機會唔大，但都希望大家願意試一試，請大家幫幫我或者其他有需要既人，感激不盡！」

根據香港紅十字會輸血服務中心資料，有意成為骨髓捐贈者的市民，可親臨香港紅十字會輸血服務中心的固定捐血站辦理登記及驗血手續；登記者需先接受驗血以確認其白血球組織型，倘若登記者的白血球組織型與病人脗合，就是一個合適的捐贈者，詳情可到香港紅十字會網站查閱。