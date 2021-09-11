全運會｜奧運冠軍陳雨菲遭戰靴割傷　網民：品牌放過運動員

東京奧運羽毛球女單冠軍陳雨菲，周四（9日）出戰陝西全運會團體賽時被球鞋割傷，一度需暫停治理，最終她仍助浙江以場數3：0擊敗福建，亦引起不少網民對該品牌的質素質疑。



中國羽毛球「一姐」陳雨菲在剛過去的東京奧運上，一路力剋強敵並在決賽戰勝中華台北好手戴資穎，助中國時隔9年再奪女單冠軍殊榮。奧運後她即為全運會備戰，她能否乘奧運奪金之勢於全運會封后，成為今屆女單焦點。她在昨日代表浙江出戰女團分組賽時，卻意外受傷。

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陳雨菲在東京奧運取得女單金牌。（Getty Images）

次局中段因傷暫停

年僅23歲的陳雨菲在首局入局較慢熱，被福建對手韓悅把握機會以21：16先拔頭籌。次局，適應比賽節奏的陳雨菲重拾狀態展開反擊，惟在中段時突然要求暫停。場邊的醫護人員隨後為她右腳腳趾公包紥，她在治理後重新上場比賽。最終，她未被受傷影響，在落後一局下連追兩局，以2：1（16：21、21：19、21：14）反勝對手，助浙江以場數3：0取勝。

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陳雨菲在比賽中途要求暫停治理腳趾傷口。（截圖）

據世界羽聯（BWF）在官方社交媒體指出，陳雨菲受傷是被球鞋割傷。「第一局打的時候，鞋頭不知道怎麼開了，有個像鋼線似的東西把我腳𠝹開了，一直刮我的腳拇指。」她在第3局換鞋後，明顯加快了走動速度，也較能俐落得分。

「放過國羽吧，李寧」

從BWF的照片來看，陳雨菲即使穿上厚厚的運動襪子，右邊腳拇指位置滲出了血跡，她的腳拇指亦被割了一道頗深的傷口。今年浙江羽毛球隊參加全運會的隊服由李寧贊助，就該場直播片段看來，陳雨菲的確穿了該品牌球鞋上陣，因此不少球迷均留言質疑球鞋的質量。

陳雨菲在治理時狀甚痛苦。（截圖）

不少中國網民在BWF的發文下留言斥李寧球鞋質素，「放過國羽吧李寧」、「太離譜了，心痛死」等。事實上，陳雨菲已不是首位因穿上李寧球鞋而受傷或不適的運動員，中國職業籃球運動員易建聯曾在一場球賽中防守完成後，脱掉李寧球鞋扔出場外，換上了另一品牌的球鞋作賽。賽後他在社交網絡發文指「腳的不適與疼痛感」令他情緒起伏，做出扔鞋不當行為。

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