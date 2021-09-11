英超｜C朗拿度二度首戰即有進賬　富安健洋阿仙奴首擔正登場

英超周六10點場，曼聯﹑曼城及阿仙奴同時出擊！



曼聯對紐卡素：

回歸成名地的C朗拿度，今仗正選登場，奧脫福上演二度「地標戰」，配合般奴費南迪斯及格連活特攻堅。

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C朗回歸首戰，開賽11分鐘已錄得兩次攻門，其中一球射門「撻Q」，其後接應查頓辛祖傳送，左腳窄角度起腳射中網側。紅魔形成圍攻狀態，新兵華拉尼上前助攻，接應梳爾的角球頭槌僅僅斜出，無功而還。

面對強敵，紐卡素只好縮後防守，偶爾反擊甚有威脅，尤其是辛特麥斯明的速度，令曼聯防線不易應付。

C朗拿度夢幻回歸，在奧脫福上演二度地標戰。（Getty Images）

以正前鋒姿態上陣的C朗拿度，隊友多次嘗試造就大師兄卻不果，幸好亦可以影響力為隊友製造空位，般奴費南迪斯突擊橫傳予辛祖，可惜射門省中對手。紐卡素防線嚴防C朗，當他在禁區內控球時，與對方中堅拿修斯短兵相接後倒地，球證安東尼泰萊未有任何表示。

戰至上半場末段，格連活特右路切入大位起腳，射門省中紐卡素守將稍稍改變方向，門將活特文撲救甩手，C朗門前補射建功，補時兩分鐘開紀錄。

C朗首戰代表曼聯出戰，首45分鐘隨即有進賬。（路透社）

阿仙奴對諾域治：

開季三連敗的阿仙奴，面對另一支全敗的諾域治，兵工廠主帥阿迪達排陣有新意，由蘭斯達爾把守最後一關，另一新兵富安健洋同樣正選登場，前線由隊長奧巴美揚掛帥。

阿仙奴日本新兵富安健洋首仗正選登場。（路透社）

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