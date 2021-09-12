從大勝看C朗為曼聯帶來的改變　與般奴拍檔如雙箭頭攻堅｜01球評

C朗拿度重投曼聯首場比賽，正選披甲，梅開二度，帶領球隊主場以4：1大勝紐卡素，可說是完美的回歸演出。C朗的回來，對這支曼聯帶來什麼幫助及影響？從這場勝仗中可以窺看一二。



在曼聯的4-2-3-1陣式中，C朗任正前鋒，查頓辛祖、般奴費南迪斯及格連活特從後支援，而保羅普巴及尼曼查馬迪拍檔踢防中，勞基梳爾及雲比沙卡分列兩閘，哈利馬古尼拍華拉尼踢中堅，迪基亞把守最後一關。

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中鋒定位把握力大提升

C朗上季在祖雲達斯射入29個聯賽入球，作為意甲神射手，他的加盟大大提升曼聯的門前把握力。在上半場補時，格連活特的遠射被撲出，C朗反應快，第一時間「執雞」射入，為曼聯開紀錄，盡顯他的經驗及射手觸覺。

紐卡素在56分鐘追平後，C朗在62分鐘把握到一個「半機會」，再次為曼聯領先，並打斷對方的氣勢。當時，勞基梳爾引球推進，C朗跟住向前跑，走進兩名紐卡素守將之間的空位，並接應梳爾傳球。C朗「食住身位」壓入禁區，左腳射入。

C朗拿度夢幻回歸，在奧脫福上演二度地標戰。（Getty Images）

這個入球看到C朗作為頂尖射手的級數，由走位到第一腳觸球順勢入禁區，再到最後一腳埋門，清脆利落。這套動作由C朗做出來，看似簡單，但當想到之前安東尼馬迪爾在中鋒位置的掙扎，就知道C朗的簡潔並不簡單。

C朗是今場埋門最多的球員，6次攻門2次中目標。除了兩個入球外，C朗在上半場11分鐘，單憑個人能力製造機會，亦令人難忘，他在禁區頂扮推大位，實質一扣，突入禁區，再以插花一推，左腳窄位一射斜出。儘管36歲，但C朗通過盤扭製造射門空位的能力仍然很高。

C朗首戰代表曼聯出戰，首45分鐘隨即有進賬。（路透社）

願意幫助隊友製造空位

C朗雖然射門慾強，但來到這個年紀，決定已經很成熟，除了叫隊友餵波，亦會透過走位，為隊友製造空間。在31分鐘，曼聯策動快攻，般奴費南迪斯右路推進，當時中路只有C朗，而查頓辛祖正加緊腳步從後趕,上。C朗加速跑向前柱，引開了紐卡素的守將，為辛祖製造了空間。般奴亦交到波到辛祖腳下，可惜辛祖的射門被擋出。

前場逼搶積極以身作則

C朗是陣中年紀最大的球員，江湖地位更加無人可比擬，加上他是中鋒，最主要的工作是入球，如果他防守散步，其他人都不敢怪責，但C朗今場前場逼搶積極，向隊友起到示範作用。當C朗都不惜氣力去跑時，還有誰人有藉口偷懶？今場普巴踢防中，防守態度看來比以前積極，不知是否與C朗有關。

很記得一個畫面，在下半場74分鐘，曼聯領先2：1，當時連格已經入替辛祖，曼聯在前場逼搶，C朗先一步預判對方傳球，加速跑去，截到皮球後，即刻打反擊，可惜般奴的傳中未能交到連格腳下。就算沒有兩個入球，C朗的表現都對得住他賽前所言「不是來度假的」。

座上客之一的費格遜，見證C朗建功當然高興。（路透社）

般奴費南迪斯移形換影

今場其中一個焦點是C朗與般奴的合作，因為在今夏歐國盃，般奴零表現，令人擔心C朗與般奴不兼容。C朗今場打中鋒，般奴就做攻中，但兩人組常互換位置，甚至有時覺得他們像打4-4-2陣左的雙箭頭。這兩名葡萄牙國腳輪流頂到最前，當C朗墮後要波時，般奴就會自動壓前，反之亦然。

可以肯定的是，今場般奴的表現遠比他在歐國盃好。首先，般奴踢得落力，他除了會頂上中鋒位置，有時更會落到防中位，幫馬迪及普巴補位。其次，般奴確實有貢獻，他在80分鐘轟出一記精彩的遠射，幫曼聯拉開到3：1。他今場5次埋門，還有2次威脅傳球，他防守上亦有2次搶截。C朗的到來，沒有搶走般奴的射門權，更似是令曼聯整體攻門次數增加。

般奴費南迪斯禁區外勁射破網，為曼聯拉開領先優勢。（路透社）

般奴賽後說：「所有人都知道C朗可以為球會帶來什麼，我們很高興有他做隊友。最重要的是，如他會說的，球隊賽果最重要。好球員總能合作踢得好的。」他表示今場球隊表現近乎完美，如果沒有失球會更理想。他續說：「紐卡素組織及防守都很好，但我們加快傳球速度，再等待時刻給予他們致命一擊。」對於遠射入球，般奴說：「這是我一直努力下苦功的，今場我有機會並射入了。」

曼聯領隊蘇斯克查賽後被問到，有沒有想過這場不派C朗打正選，蘇斯克查直言：「沒有，當然沒有。」對於般奴及C朗的拍檔，他則回應：「優秀的球員總能合作得好，他們互相尊重，而且一起為葡萄牙國家隊比賽。」不過，蘇斯克查就避談今季的期望成績，表示目前首要任務保持穩定的表現。

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