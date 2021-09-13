全運會．場地單車｜李慧詩爭先賽決戰鍾天使　確定連續三屆奪牌

李慧詩在陝西全運出戰個人強項爭先賽，在早上起連過兩關，晉身金牌戰，兼且肯定連續3屆全運有牌到手。

李慧詩的決賽對手，將是東奧代表、剛衛冕奧運團體爭先賽金牌的鍾天使。



「牛下女車神」在首天的1/32賽淘汰河北選手劉天姿，今早舉行的1/4決賽遇上另一河北選手樊永虹，未受考驗。李慧詩在首回合先勝，次回合先行下一直留意樊永虹的動態，全程保持「安全距離」，率先衝過終點，躋身1/2決賽。兩名有份參戰東京奧運的中國隊車手，鍾天使（上海）及鮑珊菊（河南）均殺入四強。

李慧詩上屆全運爭先賽得銅牌，今屆不僅要牌，更要爭取金牌。（資料圖片／高詩琦攝）

而李慧詩在1/2決賽對江蘇的翟菲。翟菲在200米計時資格賽以總成績第2出線，較李慧詩更快。不過，李慧詩在首回合贏來有餘未盡。二人在首回合早段互相牽制，慢速下交換領先。李慧詩在最後一圈一發力，外線超越翟菲後守住領先地位，先勝首回合。

次回合戰况可謂大同小異，李慧詩從後方注視翟菲一舉一動，加速後迅速超越翟菲，壓入內線佔據領先地位，輕取次回合。李慧詩晉身決賽，遇上鍾天使。鍾在另一場1/2決賽，2:0輕取國家隊友鮑珊菊。

李慧詩在爭先賽進入爭牌階段，圖為她出戰1/8決賽。（香港單車總會提供）

李慧詩鎖定獎牌，連續第3屆全運有牌到手。2013年遼寧全運，她在競輪奪得金牌。2017年天津全運在競輪賽及爭先賽均獲銅牌。

重溫李慧詩奧運爭先賽四強精彩圖片：（按圖放大）

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