意甲｜摩連奴千場領軍絕殺報捷居榜首　返老還童瘋狂慶祝再現

當年意氣風發的摩連奴，在年月的洗禮下，加上近年戰績一般，這個「摩佬」並不常見」。不過，不常見不代表不存在，摩連奴執教生涯踏入第1000場的大關，艾沙拉維完場前建功，以2：1絕殺薩斯索羅，瘋狂「摩佬」再度上線，狂奔慶祝。



摩連奴回歸意甲，今季執教羅馬，開季取得兩連勝，今仗主場鬥薩斯索羅，亦是摩帥生涯第1000場領軍。

摩連奴第1000場領軍，督師依然肉緊。（路透社）

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羅馬由基斯坦迪（Bryan Cristante）上半場37分鐘先開紀錄，薩斯索羅由菲臘杜歷錫（Filip Djuricic）在57分鐘扳回一城。以為今仗握手言和之際，羅馬由曾效力中超的艾沙拉維熨射收死對手門將，補時1分鐘攻入絕殺球，羅馬以2：1力克對手，全取3分，3戰全勝並以較佳得失球排榜首。

艾沙拉維攻入絕殺球，助羅馬力挫薩斯索羅。（路透社）

絕殺贏波，特別興奮，入球功臣艾沙拉維跑向看台，與主場球迷慶祝，眾將跟隨他的腳步。一名穿上啡色衫的中年大叔同在奔跑，此人正是摩連奴，50有8的他一邊振臂一邊狂奔，擁着譚美阿巴謙等球員狂歡。看到這一幕，感覺熟悉的摩連奴回來了，連他也直言：「今天我不是58歲，而是12歲！」

艾沙拉維走向主場球迷瘋狂慶祝。（Getty Images）

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以絕殺慶祝第1000場領軍，別具意義，摩連奴本身希望騙過自己，卻發現原來自己十分在意，「1000場並不是一個小數目，是一個里程碑。我在賽前不斷催眠自己，『勝負並不重要』，我發覺我做不到，我非常害怕今仗落敗，幸好如今順利取勝，這個感覺非常好。」

Vintage Mourinho is Back....!!! Loving life in Italy pic.twitter.com/WSAmhbh9Ea — Angry Rantman (@angry_rantman) September 12, 2021

意甲另一支全勝之師AC米蘭，主場兩球淨勝拉素，養傷4個月的伊巴謙莫域今仗復出，先擔任後備，並在下半場入替。10月年滿40歲的伊巴，傷患過後，霸氣不減，接應列卡錫傳中，輕鬆送入空門，入替僅7分鐘即有進賬，助AC米蘭奠定勝局。

伊巴回歸，立即入波。（路透社）

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