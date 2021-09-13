F1意大利站｜列卡度的自我救贖之旅　奪離開紅牛後首個分站冠軍

「我列卡度一直都無離開過！」

相隔3年，「四萬哥」列卡度再奪分站冠軍，為麥拿侖打破9年的冠軍荒。頒獎台上興奮的「Shoey」背後，是一個關於自我救贖的故事。



F1意大利站，兩大爭標勁敵短兵相接，最終「搞出個大頭佛」，韋斯達賓與咸美頓攬炒，齊齊畢業之餘，更有驚心動魄一幕。

韋斯達賓與咸美頓攬炒意外：

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麥拿侖在今個比賽周末表現搶鏡，周五（10日）排位賽緊隨平治及紅牛三大車手，衝刺賽同樣合體以第3及第4位衝線，因為保達斯更換部件被罰格，麥拿侖兩子在有利位置起步。次位起步的列卡度甫起步已超越「韋少」，隊友諾里斯亦在英國師兄咸美頓的前方，使兩人吃盡苦頭。

列卡度甫起步便超越舊隊友韋斯達賓，並由頭帶到尾。（Getty Images）

意大利站前10名：

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兩大巨頭中段攬炒退賽，夾在中間的麥拿侖成為最大得益者，後方的「牛奶仔」諾里斯直指「四萬哥」太慢，並問車隊當時狀況是否許可挑戰隊友，車隊即回答：「而家咁樣對車隊最好。」其後諾里斯「收疆」與列卡度以第一﹑第二位衝線，是麥拿侖自2010年加拿大站後，首度包辦分站冠﹑亞軍，亦收穫近9年來第一個分站冠軍。

咸美頓韋少各不相讓炒到飛起 麥拿侖得益成大贏家

麥拿侖包辦冠﹑亞軍，是不少車迷引頸以待的一幕。（Getty Images）

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列卡度對上一個分站冠軍已是2018年的摩納哥站，如今再度踏上頒獎台最高一級，「四萬哥」難掩興奮，展露招牌的「四萬」笑容，當然少不了「Shoey」，今次更「起孖」，並與諾里斯及車隊領隊布朗（Zak Brown）開心分享，隊友不禁臉有難色，不過大家開心就好了。

諾里斯初嘗「Shoey」滋味，從臉部表情也知道味道如何。（Instagram截圖）

「有人以為我脫離競爭行列，但我列卡度一直都無離開過！」，32歲的四萬哥贏得生涯第8個分站冠軍後，擺脫一切自我懷疑，「我打從心底未有失去任何信心，依然對自己充滿信心。縱然如此，自我質疑難免，幸好我不會讓這念頭存在太久，今個分站冠軍正好確認自己是可以的。」

即使列卡度面對難關，依然對自己充滿信心。（Getty Images）

列卡度出走紅牛的自我救贖之旅

紅牛青訓出身的列卡度，當年師兄華迪爾離隊後，有望擔正做「大牛」一哥，可惜適逢改例，紅牛風光不再，2016年橫空殺出一個韋斯達賓，登陸紅牛後旋即受到萬千寵愛。列卡度預視到，車隊重心繼續放在隊友身上，長此下去，他只能襯托韋少，與世界冠軍的終極目標愈走愈遠。

韋斯達賓冒起，動搖列卡度在紅牛的地位。（Getty Images）

離開一支實力分子，需要不少勇氣，列卡度毅然加盟雷諾車隊，戰車表現當然未如理想，四萬哥也可兩度登上頒獎台。今年再轉會麥拿侖，加盟半季多，似乎一直被隊友諾里斯「食住」，事關他一直未能適應戰車的煞車系統，隊友已經3次開香檳，他最好成績只是在比利時站取得「梗頸四」。

列卡度過去兩年效力雷諾稱不上成功，依然為車隊兩次登上頒獎台。（資料圖片／Getty Images）

苦苦堅持，並非沒意思，捱過逾3年的黑暗期，關關難過關關過，列卡度終獲得回報，今站在蒙扎（Monza）等到最佳的贏車機會，並成功把握機會稱霸意大利，這種勝利的滋味特別深刻。

今季F1餘下賽程：