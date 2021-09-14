【英超】愛華頓6分鐘入3球反勝般尼　唐辛重新出發轟世界波

英超周一（13日）深夜的獨腳戲，未嘗一敗的愛華頓主場迎戰般尼，縱然被客軍先開紀錄，「拖肥糖」眾將隨後立即反撲，6分鐘內攻入3球反勝，聯賽4場不敗。

新加盟的安祖斯唐辛攻入世界波，為球隊反超前，這名英格蘭翼鋒賽後坦言，射入金球，全靠母親。



西班牙名帥賓尼迪斯接替安察洛堤，今季執掌愛華頓，新球季有個好開始，首3輪聯賽不敗，今仗主場鬥般尼。

兩軍上半場互無紀錄，客軍換邊後先找到破門機會，隊長賓美（Ben Mee）接應傳中頭槌建功，53分鐘先開紀錄。愛華頓及後隨即還以顏色，以其人之道還治其人之身，安祖斯唐辛右路斬中，助攻的米高堅尼搶點頭槌扳回一城，60分鐘追成平手。

「拖肥糖」拿回氣勢，繼續向般尼施壓，早前交出助攻的唐辛，禁區外推順後起腳，以一記世界波收死普比，及後另一名新兵迪馬雷格雷單刀再下一城，愛華頓6分鐘內連轟3球，最終以3：1反勝般尼，4戰未嘗一敗，以10分暫列聯賽榜第4位，緊隨同市宿敵利物浦。

另一名新兵格雷為愛華頓奠定勝局。（路透社）

唐辛近兩季效力水晶宮，僅在聯賽攻入兩球，但賓尼迪斯依然信任他的能力，甫上任便把他由水晶宮帶到葛迪遜公園，今仗交出一傳一射，已證明「肥賓」的眼光準確。

安祖斯唐辛曾經在場上失去信心，但母親一個舉動使他再度站起來，這名30歲的英格蘭翼鋒賽後說：「我必須歸功於母親，她在上星期傳送了一條短片給我，正是我多年的入球合集，她希望我再度相信自己。當我重溫片段時，我察覺自己具備這個能力，我需要更加穩定地發揮出來。」

經歷兩季迷失後，唐辛在愛華頓重新出發。（路透社）

唐辛令人津津樂道的金球又豈止一球，2018年年底面對勁旅曼城，唐辛球不着地的窩利抽射，直飛死角，其後並入圍2019年的普斯卡斯獎。

英超第4輪戰果：

+ 5

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