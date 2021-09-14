【英超】C朗回歸曼聯統治更衣室　訴說回家兩大原因振士氣

C朗拿度回歸曼聯，上演夢幻的二度「地標戰」，首戰即梅開二度，領紅魔主場大勝紐卡素。英國《太陽報》透露C朗激勵隊友，訴說「愛回家」的兩大原因。

C朗效應無遠弗屆，對隊友傾續約也有正面影響，連遲遲未續約的中場普巴，亦可能因為大師兄而回心轉意。



C朗拿度重披曼聯球衣，對不少球迷已是夢想成真，首戰更梅開二度，隊友們亦踢得醒神，結果在奧脫福大勝一場壯聲威。

費格遜終承認有份帶C朗回曼聯 一個原因令老人家親自出馬

C朗回曼聯帶來意想不到即時影響 沒有隊友敢再做這件事

C朗加盟曼聯，不止在球場內，連球場以外對隊友的影響力一樣宏大。（Getty Images）

英超第4輪戰果：

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曼聯終有一名「大佬級」人馬，英國《太陽報》透露C朗在開賽前，向隊友發表激勵人心的賽前喊話，訴說回家的兩大原因，「我回來有兩個原因，第一，我十分深愛曼聯；第二，我希望將勝利心態帶回球隊。」

對C朗而言，勝利大於一切，要成功必須要付出，取決於對球隊的心愛程度，「如果你想成功，必須打從心底熱愛球隊，不論你是否在場上，也要全心支持隊友及球隊。勝利為我們帶來快樂，而我回來就是為了勝利。」

C朗坦言因為一眾隊友，所以才回歸曼聯。（路透社）

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用心，也要有信心，C朗希望隊友們相信自己，「你們全都是出色的球員，我信得過大家，否則我也不會回來。」這名葡萄牙球星直言希望把勝利心態放回曼聯，即使他有朝一日掛靴，這個心態仍能存在。

當C朗說話時，隊友及蘇斯克查在內的教練團隊同樣專心聆聽，當他完成演說後，更衣室掌聲雷動，可見他在曼聯的地位昭然。

C朗在曼聯地位昭然，連主帥蘇斯克查也靜聽對方講話。（路透社）

C朗拿度重返曼聯，不論在場內場外同樣帶動球隊，更間接助球隊傾續約。曼聯中場大將普巴與球隊的合約在明夏屆滿，至今依然未商談續約事宜，當C朗回歸後起變化，《The Athletic》表示普巴方面的態度180度改變，如今傾向留隊。

C朗回歸，隨時連普巴也決定留隊。（Getty Images）

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