單車熱話︱12歲學生環英賽挑戰職業選手　夢想成真結局超暖心

夢想成真的感覺是如何？英國一位年僅12歲的中學生，於環英單車賽中大膽向職業車手「挑機」，竟然獲意想不到的結果，令他夢想成真！



環英單車賽今屆分8站舉行，比賽日前已順利完結，但在第7站愛丁堡時的一幕，成為單車界熱話。

話說當時比賽進行至爬山路段，有5名車手嘗試突圍。直播鏡頭卻捕捉到有一位「車手」於賽道旁的行人路上愈踩愈快，嘗試向這群職業車手「挑戰」。

12歲小觀眾「挑戰」職業單車手，超暖心結局逐格睇：（按圖放大）

+ 3

這位名叫格拉咸（Xander Graham）的12歲小車手是一名出生於當地的學生，他早上剛完成其他比賽，便帶同單車到屋企附近觀賽。

「我事前看過賽事路線圖，很清楚車手會出現，當他們抵達時有很多人拍掌，我立刻決定在旁邊踩上去。那一分鐘我有多快踩得多快，相信也有時速每小時25公里。」

雖然格拉咸結果「不敵」職業車手，被慢慢追上，但他的行為卻感動其中一位荷蘭車手安卡漢（Pascal Eenkhoorn）。帶頭的安卡漢在喝過水後，暫時忘掉比賽，邊踩邊把手中的水樽送給格拉咸，盡顯體育精神。

荷蘭車手安卡漢向「挑戰」的格拉咸送上水樽致意。（Twitter@swpixtweets）

小車手竟是蘇格蘭單車新星 獲讚有潛質

安卡漢事後受訪，讚揚格拉咸的「進攻」，「我們已經踩得很快，但他在毫無保留地衝刺、跟上我們，他是個有潛質的車手。」

其實格拉咸的確是蘇格蘭單車界新星，他曾贏過兩項當地公路系列賽少年組冠軍，目標是投身職業的他，固然對這份禮物珍而重之。「我很驚訝，也很高興，感覺很神奇！我會在睡房內加個書架，把水樽好好收藏。」

格拉咸在最後一站比賽獲邀與安卡漢的車隊一起亮相賽前介紹環節。（Twitter@swpixtweets）

有關影片在Twitter瘋傳，一日之內已有過百萬點擊率。格拉咸之後獲得大會送出最後一站環英賽的VIP門票，在賽前介紹時被邀跟安卡漢所屬車隊的車手站上頒獎台。

他同時獲得簽名的比賽衣，並在安卡漢陪同下登上車隊旅遊巴參觀，跟眾多著名車手近距離接觸，感覺夢想成真。

「他們跟我談天，竟然知道我是誰！在我心目中，安卡漢成為了我的英雄。」