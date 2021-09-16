【歐聯】晏菲路重演經典決賽翻版　利物浦主場反勝　軒達臣轟金球

被視為今季歐聯「死亡之組」的B組，由利物浦主場迎戰AC米蘭打頭陣，上演2005年的決賽翻版，精彩可期。戰情未有令球迷們失望，兩軍合演峰迴路轉的一仗，紅軍憑隊長佐敦軒達臣的勁射奠勝，以3：2反勝AC米蘭，歐聯首戰旗開得勝。



利物浦與AC米蘭兩大歐洲傳統勁旅，曾經在歐聯決賽3年內兩度碰頭，最經典的一定是2005年的「伊斯坦堡奇蹟」，相信不少利物浦球迷依然歷歷在目。事隔14年後，兩軍在歐聯賽場再度碰頭，與馬德里體育會及波圖一同列入B組。

兩軍開季至今，在聯賽同樣未嘗一敗，今仗在晏菲路對撼。主場出戰的紅軍，主帥高普先收起雲迪積克及沙迪奧文尼；AC米蘭方面，神鋒伊巴謙莫域因傷缺陣。

利物浦今場有個好開始，阿歷山大阿諾特與沙拿右路一次配合落底，傳中時省中車路士舊將湯姆利（Fikayo Tomori）入網，紅軍9分鐘取得領先。主隊其後繼續施壓，羅拔臣禁區內勁射，伊斯美賓拿沙稍微舉起左手改變皮球方向，球證直指12碼點。沙拿擔任劊子手，卻被對方門將邁治蘭捉到路撲出。

阿歷山大阿諾特傳中，造就湯姆利擺烏龍，助紅軍先開紀錄。（Getty Images）

AC米蘭大難不死，半場末段後福出現，一次幼細組織撕破紅軍防線，列比錫禁區內掃把腳一射建功，及後巴謙戴亞斯門前補中建功，AC米蘭兩分鐘內連下兩城反超前。

12碼宴客的沙拿，換邊後將功補過，接應奧歷治的妙傳，並突破越位陷阱建功，下半場初段再度扳平。關鍵時刻，隊長挺身而出，利物浦一次角球攻勢，AC米蘭球員頭槌頂出不遠，娥眉月內的佐敦軒達臣第一時間起腳，一記急勁勁射再度收死邁治蘭，69分鐘攻入奠勝一球，紅軍以3：2反勝AC米蘭，歐聯首戰全取3分。

沙拿上半場12碼宴客，幸好他在下半場將功補過建功。（Getty Images）

攻入奠勝一球的佐敦軒達臣，賽後獲選為今仗最佳球員，直言今仗的起伏就像過山車一樣，「為球隊射入致勝一球，感覺很正，這是一場可觀性十足的賽事，球隊在下半場表現十分亮眼，首場全取3分對我們十分重要。」這名紅軍隊長表示球隊仍有進步空間，例如在上半場末段突然連失兩球，球隊未能再犯同樣的錯。

軒達臣攻入奠勝一球。（路透社）

足球場上，豈止勝負，佐敦軒達臣賽前發文，歡迎AC米蘭的鐵衛卡積亞造訪晏菲路。這名32歲的丹麥中堅，早前在歐國盃面對艾歷臣突然暈倒，依然不慌不忙隨即反應，成功保住艾歷臣的性命。軒達臣盛讚卡積亞將領袖才能帶進新的高度，賽前已表示對對方的尊重。

佐敦軒達臣獲選為今仗最佳球員。（Getty Images）

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