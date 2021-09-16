歐聯｜摩爾多瓦新丁初登場奏凱　兩球淨勝薩克達做一哥

來自歐洲小國摩爾多瓦的舒列夫（FC Sheriff），首度出戰歐聯分組賽，首仗主場鬥薩克達，球迷的大力歡呼下，協助他們贏得歷史性的首場勝仗，兩球淨勝薩克達，並在D組力壓皇家馬德里暫列榜首。



經過18次失敗後，摩爾多瓦班霸舒列夫終在今季如願，首度登上歐聯的大舞台，殺入分組賽，並與皇家馬德里﹑國際米蘭及薩克達同列D組。

摩爾多瓦班霸屢敗屢戰創歷史 過關斬將首闖分組賽

舒列夫首仗主場鬥薩克達，這支摩爾多瓦球隊全場捱打，薩克達在攻門次數及控球率同樣佔優，可惜卻未能將皮球送入網內。舒列夫僅花16分鐘，便收穫歐聯的首個入球，與狼隊翼鋒同名的查奧爾（Adama Traore）車身窩利建功，加上恩辛尼（Momo Yansane）62分鐘頭槌奠勝，兩球淨勝薩克達。

球隊攻入奠勝一球後，舒列夫門將蹲在地上高呼。（美聯社）

舒列夫主帥維尼杜布（Yuriy Vernydub）表示今仗戰術奏效，並感謝球迷們的支持，「這是完美的一個晚上，我們的戰術成功，由防轉攻同樣流暢，令到對手沒有辦法取得入球。我們要感謝入場支持的球迷，他們鼓勵球隊努力奮戰。」

舒列夫歐聯初登場，隨即擊敗薩克達拿下首場勝仗。（美聯社）

同組的皇家馬德里憑洛迪高在89分鐘絕殺，一球小勝國際米蘭，換言之舒列夫以較佳得失球，暫時壓過皇馬做一哥。

【歐聯分組賽周三深夜賽果】

+ 3

【重溫周二晚歐聯分組賽賽果】

+ 3

👇👇英超第5輪直播賽程👇👇