全運會・沙排｜王沛林夥拍徐錦龍再戰全運　熱血依舊卻多一點堅持

沙灘排球港將王沛林／徐錦龍在陝西全運會分組賽首度出擊，以直落兩局不敵湖北一隊，上屆勇奪第6名創下港隊最佳成績的主將王沛林坦言：「不想被過去佳績拖垮自己，我原本就是那種你拎我一分、我要拎返你兩分的人，繼續用這種性格去盡力打好就夠。」

也許，說的不只是不願為過去的輝煌而停留，也是與新戰友繼續前進、堅持下去的決心。



香港沙排男女子隊今早在分組賽分途出擊，F組的男子組合王沛林／徐錦龍在首場小組賽以直落15：21及9：21不敵湖北，明早再鬥新疆爭取首勝。

女隊方面，杜詠彤／江卓儀昨日率先登場，硬撼山東隊以直落2局告負，今早於第二場比賽再以19：21及17：21不敵重慶，明日必須擊敗同樣兩連敗的寧夏，才能保住出線希望。

王沛林（圖）在今屆改夥拍徐錦龍出戰全運會。（資料圖片）

王沛林在上屆與好拍擋劉梓浩出戰天津全運會，以業餘球員身分為香港取得第6名，是歷來最佳成績，惟劉梓浩於2018年患上血癌無奈退下賽場，王沛林肩負好友希望繼續奮戰，今屆夥拍徐錦龍再度征戰全運。

雖在首仗敗陣而回，王沛林表示賽果是預期之內：「想透過今場比賽盡快拾回比賽感覺，讓身體快點跟上對手節奏，始終我們目標是之後對海南同新疆，跟他們爭奪出線資格。」

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王沛林（左）與劉梓浩在上屆全運會以第6名完成賽事，創下港隊最佳成績。（資料圖片／高詩琦攝）

好拍檔王沛林（左）陪伴劉梓浩，與他一同對抗這場硬仗。（資料圖片／劉梓浩及王沛林Facebook）

隔離21日「精神崩潰」 搏盡每一球的決心

全運會是二人自疫情爆發以來首個大型賽事，王沛林坦言幸好早前在香港有本地賽作熱身，然而在上月18日已出發到上海隔離、訓練後再轉到深圳隔離再訓練，這種疫情出賽新常態下，他直言當中需因應賽會要求而改變原定計劃，身心俱疲。

「隔離21日後再打比賽，不多不少會影響運動員表現，不過這樣反而好推動到我，正正就是經歷了21日的精神崩潰，更加覺得我不只是想『完成賽事』般簡單，我是努力爭取出線，搏盡每一球每一分。」

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王沛林坦言不只是想「完成賽事」般簡單。（資料圖片／張浩維攝）

我原本就是那種你拎我一分、我要拎返你兩分的人。 王沛林

久違的比賽、久別的訪問，王沛林依舊熱血。

這一屆，經歷了戰友劉梓浩因白血病無奈退隊，重回全運賽場百感交集。「的確，與新拍檔其實磨合的時間不算好多，不過我們都是經驗豐富的球員，其實好快就會配合到，不過對國內對手的熟悉程度，與以往一路Keep住打真的差好遠，所以臨場盡快摸熟對手打法、落點而作出調整。」

上屆取得第6名，問到今屆目標，王沛林直言竭盡全力就好：「不想被過去佳績拖垮自己，我原本就是那種你拎我一分、我要拎返你兩分的人，繼續用這種性格去盡力打好就夠。」

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王指與拍檔徐錦龍均是經驗豐富的球員，默契磨合不成問題。（資料圖片／亞洲沙排錦標賽）

「我哋一齊作戰！」

年僅26歲的劉梓浩數年間曾康復後又復發，王沛林在昔日拍檔抱恙下未有放慢腳步，以別個方式一起在逆境中堅持。

「哈哈！我哋一齊作戰！」王沛林傳來一張劉梓浩握拳與其球衣的照片。

他深明對方想打而不能打球的無力感，更珍惜其無私的支持。

近年較少主動過問沙排比賽的劉梓浩，今仗前一句「有沒有比賽直播」，一切已盡在不言中。「一方面覺得他是在支持我，另一方面也想表達讓他知道，我都堅持緊，一齊努力。」

劉梓浩傳來對過去戰友的支持。（被訪者王沛林提供）

王沛林與劉梓浩的沙排故事：從2017全運會到2018亞運會之前（按圖放大）

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