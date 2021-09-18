劉知名全運奪銅｜劉慕裳為哥哥開Live打氣　比自己打奧運更緊張

空手道港將劉知名今日出戰全運會空手道個人形賽事，他以次輪第二名殺入銅牌戰，在東京奧運勇奪銅牌的妹妹劉慕裳興奮在Instagram「開Live」支持，最終「空手兄」勇摘銅牌。



劉知名為東京奧運女子個人形銅牌得主劉慕裳的胞兄，去屆全運亦有參戰，惜未能獲獎而回，今屆勇闖銅牌戰，面對廣東選手楊康威，劉知名以四面向的「108手」應戰，最終為港添銅。

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劉知名於今早次輪展示套拳「北谷屋良公相君」，不敵上屆全運項目金牌得主母世科，落入銅牌戰。（中國空手道協會）

劉慕裳今夏出戰東京奧運女子個人形，除歷史性在奧運亮相，勇奪銅牌更再創香港歷史，當時胞兄劉知名擔任直播旁述，以另一身分和方式支持妹妹及為其打氣。「阿哥」今日勇闖銅牌戰，劉慕裳在開賽前已興奮得在Instagram的動態「洗版」為他打氣，傍晚更在家中用IG「開Live」，與大家一起看電視直播為哥哥打氣。

劉慕裳在家中用IG「開Live」，與大家一起看電視直播為哥哥打氣。（截圖）

Grace在直播不禁說：「自己打就不緊張，但看他比賽『控制不到』他，是在場邊的緊張。」她笑言終於明白阿哥在自己打東京奧運時的感覺。在劉知名出場時，她更隔空叫「醒神、醒神呀」，盡顯兄妹情。期間Grace更為網民解答形的疑問，她指108手這套拳的技術含量很高。

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宣布奪銅一刻，Grace興奮鼓掌。（截圖）

Grace回應網民笑言等阿哥回來才慶祝，最大感受就是：「阿哥一直是全國錦標賽頭幾名選手，他都在全國系列賽、總決賽其中一站贏過上屆全運金銀銅牌得主，曾在那一站奪金，他是有能力的。」

她續說個人形比賽有好多變數，因賽果上是主觀的，裁判的喜好不同，「唯一可以控制的是自己表現」，她感觸道：「我都明白阿哥說隔了十多個月沒有比賽的緊張，因為我在東京奧運前出賽也是很緊張。加上他去年斷過十字韌帶，克服傷患上場、克服壓力去取得獎牌，好開心這成為他的動力，他做得到了！是他第一個運動會獎牌。」她在最後多謝大家陪她一齊看直播：「收到好多Message，多謝大家的恭喜！」

劉慕裳為阿哥慶祝。（截圖）

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