菁英盃｜半職業港會世界波宣告回歸港超　主帥：今季一定有分落袋

擁有135年歷史的香港足球會，相隔5年後重返香港超級聯賽，球隊運作被指「業餘」，新一季首戰被看低一線、挑戰已連續第7季征戰港超的冠忠南區，竟踢出驚喜。



主要以洋將組成的港會，新季獲足總「特權」放寬外援限制，本地身份球員只需「註9出3」。不過，該隊大部份球員有正職在身，一周也只練習3課，對比其他全職業化訓練的港超球隊，無疑不能算是全職球隊。

港會開賽約20秒即打開紀錄，令球迷跟記者大跌眼鏡。（袁志浩攝）

港會今日出戰升班後第一場賽事，於菁英盃面對季初積極增兵的南區。開賽僅20秒，港會即憑有港超經驗的「老臣子」羅賓士高轟入世界波，他於左路崎角位、離門約廿多碼起左腳勁射，皮球直飛遠柱死角破網，入球除了令南區職球員大吃一驚，也令現場球迷及集中於另一邊龍門後方的傳媒「跌眼鏡」。

夏志明頭槌助南區扳平1：1。（袁志浩攝）

下半場補時9分鐘 杜度90+4絕殺

南區一輪強攻後由夏志明接應右路傳中近門頂入，25分鐘已扳成平手。換邊後戰至64分鐘，羅賓士高兩黃一紅被逐，哪料港會踢少一人之下反而表現更佳，全軍死守超過半個鐘，惟對手始終技高一籌，補時4分鐘，南區左路開出角度，後上的杜度力壓敵衛頭槌攻門得手，助南區絕殺港會2：1，驚險地打開勝利之門。

為港會射入世界波的羅賓士高下半場領紅，令球隊踢少個。（袁志浩攝）

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港會輸波教練仍展笑容：對手踢到無計

南區贏得狼狽，頂入致勝一球的杜度表示：「太早失球提高了我們的警覺性，不能讓此再發生。我們可以令比賽踢得輕鬆一點，對手的確很頑強，相信今季沒有一場比賽是易踢的。」

杜度補時4分鐘頭槌破網，南區險勝2：1。（袁志浩攝）

另一邊廂，港會縱使落敗，主師東尼咸美頓依然露出笑容。他認為以球隊組軍不足一個月，能踢出令對手「沮喪」的表現，已經收貨。

「南區最後已沒有辦法了，進攻只能大腳踢入禁區，他們是得到了想要的賽果，但他們並不值；我們更值得取分。」他又深信，只要球員繼續踢出今場態度跟表現，今季肯定會有分落袋。

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港會首戰雖未能取分，但主教練已滿意球員表現。（袁志浩攝）

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