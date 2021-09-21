全運會．劍擊｜江旻憓4強憾負跌入銅牌戰　方凱申分組賽意外出局

陝西全運會男﹑女子個人重劍今日（21日）開打，「微笑劍后」江旻憓登場，4強力戰不敵中國奧運代表林聲，銅牌戰硬撼奧運金牌得主孫一文。

男子重劍方面，上屆銅牌得主方凱申意外在分組賽出局。



香港女子重劍隊由江旻憓（Vivian）領軍，與連翊希及何迪琳出戰個人賽，Vivian小組賽5勝1負過關，與兩名隊友攜手晉級。Vivian在首圈輕取江蘇的許誠子，16強碰巧遇上隊友﹑首圈勇挫3號種子的何迪琳，Vivian以15：6再下一城，與上海的黃怡歡爭入4強。

江旻憓輕鬆躋身全運女子重劍8強。（資料圖片／楊宇翹攝）

江旻憓開賽早段領先3分，及後再擴大優勢，以7：2進入次節，Vivian依然未遇太大壓力，結果以15：7輕鬆取勝，躋身4強，與中國奧運代表林聲爭入決賽。

Vivian首節以2：1領先，戰情緊湊，二人互有領先，比數一直維持1分上落，戰畢次節打成5：5平手，進入決勝的最後一節，江旻憓被對手反超前，其後末段情急追分不果，最終以11：15不敵對手，跌入銅牌戰，硬撼應屆奧運金牌得主孫一文。

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江旻憓不敵奧運代表林聲，跌入銅牌戰。（楊宇翹攝）

何迪琳勇挫3號種子躋身16強，可惜不敵隊友江旻憓出局。（Facebook圖片）

男子重劍方面，方凱申﹑何瑋桁及吳浩天登場，3人皆在小組賽錄得3勝3負，可惜上屆個人賽銅牌得主方凱申未能晉級，何瑋桁及吳浩天其後分別不敵2﹑3號種子，首圈止步。

方凱申上屆全運勇奪個人賽銅牌，可惜今屆未能躋身淘汰賽。（資料圖片／李澤彤攝）

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