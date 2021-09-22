麥當勞承諾為開心樂園餐減塑　2025年底前大規模取代塑膠玩具

全球連鎖快餐集團麥當勞（McDonald's）9月21日宣布，目標在2025年底前，大規模減少在開心樂園餐（Happy Meal）附送塑膠玩具，改為使用可持續物料代替。



美國CNBC頻道報道，麥當勞表示，公司每年在全球透過開心樂園餐出售的玩具超過10億件，而近年不少兒童及家長都希望這些玩具由可持續物料製造。因此該公司21日決定，計劃在2025年底前，將塑膠玩具產品的數量，與2018年的水平相比大減9成。

自2018年起，麥當勞已經在全球減少30%塑膠玩具，當中包括在英國、愛爾蘭推出布或紙玩具及書本等取代塑膠玩具，現在更準備與玩具商合作，以回收物料或植物提取物料製造玩具，同時研究使用更環保的包裝物料。

圖為2021年9月20日，麥當勞開心樂園餐所附送的紙製玩具。（AP）

另外英國及日本等地的分店亦回收舊的開心樂園餐玩具，循環再用為餐盤等工具。

麥當勞在1979年開始出售開心樂園餐，多年來與迪士尼（Disney）、華納兄弟（Warner Brothers）及孩之寶（Hasbro）等公司合作，成為推廣電影或電視劇的重要工具。不過英國兩名學生在2019年發起聯署，要求麥當勞及漢堡王（Burger King）在兒童餐「走塑」，結果引起國際社會的極大迴響，漢堡王同年決定取消附送塑膠玩具。