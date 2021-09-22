菁英盃︱丹恩奴域建功傑志仍失分　盧比度倒戈神調動未竟全功

上屆港超聯冠、亞軍得主傑志跟東方龍獅，今（22日）晚中秋追月夜於旺角大球場合演菁英盃首循環賽事。傑志雖有射手丹恩奴域先開紀錄，但球隊整個下半場都踢少一人，終被東方追和1：1完場，開季兩場不勝。



首戰即大敗予理文的傑志，今場重派射手丹恩奴域踢正選，中場查理史葛則被收起。另一邊廂東方亦變陣，上場對標準流浪表現出色的馬希偉跟茹子楠坐後備，由外援攻中米基爾擔正，今季已開齋的孫銘謙繼續出任正中鋒。

菁英盃：傑志與東方龍獅今季首度交鋒，在追月夜，吸引逾1400名球迷入場。（袁志浩攝）

傑志羅拔圖半場領紅 少踢一人被逼和

開賽早段東方延續上場壓逼性的踢法，一度令傑志踢得進退失據，4分鐘林柱機左路傳中，米基爾升高頂中柱彈出；這位巴西外援1分鐘後禁區頂起腳狂抽，保羅僅僅雙手托出底線。企穩陣腳的「藍鳥」逐漸重執主導權，17分鐘於右路離門廿多碼搏得罰球，陳晉一彈地波射向遠柱中內柱而出，丹恩奴域把握機會「執雞」得手成1：0。

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傑志完半場前有謝家強傷出，換入唐建文踢右閘，將羅拔圖推前至防中位置，但這位老將竟於此時領第二面黃牌被逐。傑志少踢一人下，換邊後陷劣勢，戰至51分鐘終於失守，胡晉銘右路斬至遠柱，菁英盃適齡球員王力威力壓唐建文頂入，助東方扳平。

菁英盃：上半場補時階段，羅拔圖兩黃一紅被逐。（袁志浩攝）

東方欲換入新加盟外援馬高斯跟杜華利爭勝，但場上必須維持3名U22球員，結果主帥盧比度決定在65分鐘一口氣連換4人，包括罕有地以後備守門員鍾凱文入替。這位18歲門將上陣後未受太大考驗，相反東方一輪強攻，孫銘謙跟林恩許先後入楔呈半單刀之勢勁射亦無果，結果兩隊以1：1握手言和。

菁英盃：孫銘謙未能取得入球，仰天長嘆。（袁志浩攝）

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丹恩奴域亦難阻傑志失分 金東進：我們不會依賴他

「藍鳥」黑山射手丹恩奴域自上季起已「單天保至尊」，今季傑志兩場菁英盃，球隊也只得他有進帳。然而這位前鋒今戰踢得艱苦，下半場觸球次數寥寥可數，亦需不時回防，賽後上前跟暫代主教練金東進交流，看似有點不滿。

菁英盃：傑志連續兩場不勝，眾將顯得相當失落。（袁志浩攝）

菁英盃：丹恩奴域（右）與主帥金東俊（左）賽後交談良久。（袁志浩攝）

金東進表示，明白球員比賽後會有情緒，認為這是正常不過的事；但他強調，球隊需要更多球員挺身而出，「丹恩需要慢慢提升狀態，他在香港是頂級射手，但我們也要有其他埋門力高的球員；我們不會依賴他。」球隊開季已兩場不勝，金東進認為球隊有點欠運，「正面去看，我們很努力防守，東方也找不到機會。」

盧比度則透露，比起未能全取3分，自己更在意球隊在最後20分鐘的踢法，「我們應該維持原有踢法，用組織去進攻，而不是放長傳。但球員總是下了錯誤的決定，導致沒有取得入球。」