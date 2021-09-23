英聯賽盃｜C朗避戰　曼聯全場27次攻門零進賬　韋斯咸復仇成功

曼聯上輪英超反勝韋斯咸，充滿話題性，兩軍相隔3日再度碰頭，爭奪英格蘭聯賽盃16強席位。主場出戰的曼聯以一眾副選出戰，卻被「鎚仔幫」成功復仇，憑蘭仙尼開賽初段的入球一箭定江山。



曼聯上輪聯賽贏得驚險，連格及迪基亞先後挺身而出，加上前主帥莫耶斯的「助攻」下，3分才順利落袋。

C朗聯賽第二擊又有波入 連格做功臣領曼聯2：1挫韋斯咸

兩軍周中再度在英格蘭聯賽盃第3圈對碰，今次輪到紅魔鬼主場。主帥蘇斯克查今仗輪換出擊，C朗拿度不入大軍名單，前線以馬迪爾掛帥，配合連格﹑查頓辛祖及老將馬達攻堅，最後一關則由新冠肺炎痊癒的甸恩軒達臣把守。

與上仗一樣，韋斯咸是先開紀錄的一方，費特歷斯右路突破回後傳中，今仗擔正的雲迪碧克走甩蘭仙尼，這名阿根廷中場無人看管下掃把腳撞射建功，9分鐘先拔頭籌。倒戈的連格及後在禁區被韋斯咸隊長盧保拉跌，球證未有任何表示。

蘭仙尼（左）建功後，親吻助攻的費特歷斯。（Getty Images）

曼聯及後積極反撲，連格與馬迪爾等球員多次攻門亦無功而還，蘇斯克查下半場中段換入格連活特及般奴費南迪斯，希望收復失地卻不果，「鎚仔幫」完場前更有擴大紀錄的機會，耶莫蘭高禁區內推橫，半空門的狀態下中柱彈出，韋斯咸依然保持勝局，作客一球力克曼聯，躋身聯賽盃的16強，並成功報回上周末的一敗之仇。

曼聯全場攻門多達27次，惟依然未能找到入球，蘇帥直言麾下態度正確，卻運氣欠奉。

縱然結局與上仗不同，蘇斯克查認為今仗球證繼續「走漏眼」，未有判罰12碼，「盧保倒地時順帶將連格拉跌，這是明顯的12碼，可惜球證同樣沒有吹罰，但不能只歸咎這一球。」盧保當然不認同這個說法，直指連格有插水之嫌，但未有影響二人的關係，這名韋斯咸隊長直言賽後依然有講有笑。

C朗3次禁區跌倒遭球證艾堅遜無視 蘇斯克查：有兩球是12碼

Mark Noble trying to get his revenge on Lingard 😭 pic.twitter.com/errS09nngi — Ben_UTD2 🔴 (@Utd2Ben) September 22, 2021

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