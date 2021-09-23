足球熱話︱C朗拿度轉會曼城變曼聯羅生門　朗媽爆料謎底已解開？

C朗拿度重返曼聯後如魚得水，他八面玲瓏的表現，獲各界一致讚賞。然而他到底是怎樣加盟紅魔鬼的，依然是個謎。

他決意離開祖雲達斯後，各大傳媒和消息人士一同爆料，直指C朗即將落實加盟曼城。消息傳遍全球之後，突然又指曼聯出手搶人，更出動已退休多時的C朗恩師費格遜作說客，終令他回心轉意。大家以為劇本如此，C朗母親卻爆出另一版本。



C朗峰迴路轉加盟曼聯，人人都想知道背後到底發生什麼事，C朗母親Dolores Aveiro接受兒子母會士砵亭訪問時，憶述那瘋狂的一天。

C朗去向峰迴路轉 傳一通電話後曼聯出手 曼城已放棄

當時無論是電視、報章或是網上新聞，均直指C朗的下一站是曼城，Dolores自是憂心忡忡，C朗隨即向她保證，「媽，不用擔心他們說什麼，因為我會去曼聯。」

C朗母親Dolores Aveiro踢爆，兒子在外界盛傳他轉會曼城當日，跟她說自己只會去曼聯。（Instagram＠Cristiano）

C朗重返曼聯的轉會交易看似峰迴路轉，實情也許並非如此？（Getty Images）

如此一來，似乎反映C朗根本由始至終均未考慮過曼城，一早立定心意重返奧脫福。如果真是如此，那些關於他加盟曼城傳聞出現的時機，便顯得相當微妙。

大膽假設的話，說不定是由他的金牌經理人文迪斯（Jorge Mendes）一手策動，為葡萄牙球王在曼聯爭取更優厚待遇。

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C朗媽Dolores一聽兒子這樣說，「我跟他說，我很喜歡他這個決定。」

她近年身體不太好，更數度因入場睇兒子踢波時太過激動而暈倒，被C朗禁止親身到場觀戰。不過他重返英超第一擊，9月11日曼聯主場對紐卡素，卻破例批准媽媽到曼聯主場奧脫福，Dolores開心分享：「看到全場滿座，75000人同聲高唱他的名字，真是很感動。」當日坐在她附近的曼聯球迷，在Twitter上載一張Dolores見證愛兒入波的照片，相中的她雙手掩面，開心得哭了出來。

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Dolores在奧脫福見證愛兒C朗拿度重返曼聯首戰入波，開心得哭了。（Twitter＠Ambo_91）

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朗媽的終極要求

Dolores為兒子的成就感到高興之餘，這位身兼超級士砵亭球迷身份的星媽，一再向C朗使出媽媽的絕招——日哦夜哦，「基斯坦奴必須回到這裏（士砵亭），他會為我這樣做的。」

她甚至已下命令：「他很喜歡看士砵亭的比賽，我已經跟他說過：『兒子，我死之前，想看到你返回士砵亭。』」向來孝順的C朗，未有一口答允母親此要求，只說：「我們再看看吧……」不置可否耍走她。

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Dolores認為，兒子C朗是孫兒的最佳老師。（Instagram＠Cristiano）

我個孫仲勁！

Dolores不願放棄， 還強調：「注意，他警告我至少會踢到40歲，所以現在仍有時間」，甚至提出一個創新提議，「如果不是他，便是小基斯坦奴吧！在他的年紀，足球踢得比朗拿奴更好。」

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Dolores認為，C朗小時候沒有教練，「如今他成為兒子的老師」，因此堅信長孫的潛力更強。小C朗現年11歲，歷年他追隨父親的足跡，效力各支豪門的少年隊。他在祖雲達斯青年軍的兩年間，打破隊中多項入球紀錄，如今隨爸爸一起轉投曼聯。有球迷便以此開玩笑說，其實曼聯力邀C朗回巢，看中的不是他，而是他的兒子。

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C朗對兒子的訓練極為嚴格，不准吃零食、天天練體能以外，甚至逼使小小年紀的愛兒跟他一起浸冰浴恢復身體，他希望兒子能繼承衣缽當足球員，但表示會讓小C朗自行選擇志向。

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