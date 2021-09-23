史上最強班主兼球員　南美小國副總統輸波派錢　背景超勁卻有弱點

常說「體育不涉政治」，這在美洲國家蘇里南肯定用不上。

該國60歲副總統Ronnie Brunswijk，當選後買下其中一名兒子的球會之餘，日前更派自己於國際賽出場做隊長，輸波後更走入敵軍更衣室派錢。

他的「威水史」不止於此，看畢此文後，「唔到你唔服」。



Ronnie Brunswijk熱愛足球，去年當選後立即運用權力買下兒子效力的一間當地球會Inter Moengotapoe，並把球會主場以自己名字命名。

Ronnie Brunswijk去年當選蘇里南副總統。（網上圖片）

球隊日前出戰中北美洲及加勒比海聯賽 (CONCACAF League)，即類似歐霸級別的賽事，60歲的Ronnie Brunswijk竟派自己落場做隊長，撐着大肚腩踢了54分鐘，過足波癮。據網上資料所指，他在這場比賽作出了17次傳送，當中有14次成功。

Ronnie Brunswijk成為球會班主，派自己落場做隊長。（網上圖片）

Inter Moengotapoe結果以0：6大敗而回，但似乎Ronnie Brunswijk不太在意，網上就流傳一條短片，顯示他於賽後走到對手更衣室派錢，球員一湧而上，氣氛相當熱鬧。他跟敵軍打成一片，最終更穿起對方的球衣離開。

Video was streamed tonight from Olimpia's locker room that appears to show Ronnie Brunswijk giving people in the locker room cash. He also leaves with an Olimpia shirt.pic.twitter.com/eQ1Vk928Bl — Jon Arnold (@ArnoldcommaJon) September 22, 2021

一個原因不能出國比賽

更有趣的是，外國傳媒透露雖然Ronnie Brunswijk「冇傷冇痛」，但就肯定會缺席次回合的作客賽事，原因是他曾販毒而被國際刑警通緝，無法離開蘇里南，否則隨時被捕。

這位「大人物」的「威水史」還不止於此。據《紐約時報》資料，Ronnie Brunswijk是一名精銳傘兵及游擊隊隊長，他曾打劫銀行，卻同時被封男爵。最厲害的是，他育有至少50名子女，因此相當適合做球會班主，這樣的話，球隊至少不會缺人。

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