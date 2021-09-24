世盃外｜「日本美斯」受傷撐拐杖　下月出線關鍵戰攻力大受打擊

世界盃亞洲區外圍賽12強賽下月初重開，日本迎接出線關鍵兩仗之前，接到噩耗。

「藍武士」中場新星久保建英在西甲賽事中傷及膝部，賽後被拍攝到手撐拐杖，協助步行。他在個人媒體表示相當失望，需休養一段時間。



久保今季再次被外借至馬略卡，備受信任，近5仗都以正選上陣。前晚作客榜首皇家馬德里，有份策動攻勢助隊友李康仁入球。馬略卡半場落後1：3，易邊重開前把久保調離陣，教練賽後解釋久保在上半場受傷，而球隊最終慘敗1：6。

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久保建英（左）為馬略卡上陣，與母會皇馬的球員較量。（美聯社）

馬略卡島報章《Ultima Hora》賽後報道，發布相片顯示久保雙手撐着拐杖，在旁人相扶下步行上樓梯。而久保在個人Instagram發布一張步離隊巴的照片，但加上黑白濾鏡。他在帖文表示比賽中與母會球員交手時碰撞，傷及膝部而需要短暫脫離。他在帖文中以西班牙文表示並非重傷，但在日文部分坦言「非常重要時期，不能為球隊與國家隊出力，相當可惜」，更明言今次會在場外為隊友加油。

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久保受傷，賽後撐拐杖，且要旁人扶助。（Ultima Hora）

久保說得頗為直白，無望出戰下月初12強賽兩場硬仗，包括10月7日作客沙特阿拉伯，及12日主場對澳洲，均為同組最強對手，並且在首兩戰全勝。久保譽為日本新一代進攻希望，有日本媒體形容他缺陣為日本國家隊帶來重大打擊。久保在奧運銅牌戰不敵墨西哥後，當場痛哭後表明希望為國家隊出力，爭取出線來年卡塔爾世界盃。他在12強賽首兩仗均有出場，先是主場負阿曼時後備上陣，復於中立場擊敗中國時踢足全場。

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久保建英逐漸成為日本隊攻擊主力，缺少他影響甚大。（instagram@takefusa.kubo）

不過，日本在首兩仗表現令人失望，尤其進攻欠板斧，上仗面對中國死守，顯得「老鼠拉龜」，圍攻下欠缺破門良策。日本欲爭取首兩名直接出線，接下來兩仗均不容有失。

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