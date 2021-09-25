菁英盃︱晉峰連續兩年首戰遭逆轉　南區球員入場前一秒離奇領黃

「球員犯錯」，大概是晉峰總教練何信賢上季在落敗後跟傳媒說過最多的理由。可是新一季球隊仍「重複犯錯」，在守衛佐敦布朗下半場領紅下，完場前被冠忠南區反勝2：1，重演上屆首戰「劇本」。

不過眼前這一隊晉峰，真的跟上季完全一樣嗎？教練跟球員均持反對意見。



今季首度亮相的晉峰，有主帥艾斯達維、外援費利浦薩及艾拔簡勞跨季停賽；正選名單平均年齡只得23.8歲，比南區年輕約4歲。隊中最年長已是31歲隊長鄭璟昊，新兵葉卓文跟林樂勤也擔正。

南區再度於早段失守，晉峰何思哲11分鐘就先拔頭籌。（袁志浩攝）

南區受傷兵困援，名單僅得6位後備球員；球隊新季銳意加強防守，惟今仗人腳相對進取——鞠盈智與鄭展龍踢雙攻中，配合3位前鋒。可是繼上場被港會閃電打開紀錄之後，南區此役再成先落後一方，11分鐘，晉峰憑何思哲禁區內左腳拗腰射遠柱破網成1：0。

列文上陣心切，在隊友夏志明仍未離場下已步入場內，意外被球證黃牌警告。（袁志浩攝）

列文入替前意外領黃

數分鐘後，南區有夏志明及史提芬彭利拿離門10多碼連環窩利抽射，但均被晉峰守門員林駿杰擋出；這位前港足U23門將完半場前再有精彩撲救，及時出迎將史提芬彭利拿的單刀化險為夷。mn

換邊後僅6分鐘，南區憑界外球戰術得手，史提芬彭利拿混戰中近門撞入，為球隊追平。全場轉捩點出現在60分鐘，佐敦布朗侵犯佐佐木周兩黃一紅被逐，有人數優勢的南區此時換入列文高空轟炸，卻擺出「烏龍」，因誤以為隊友夏志明已離場，擅自走入場內，結果出現換入前1秒意外領黃的有趣畫面。

南區由佐佐木周射入12碼，使晉峰連續兩季首場被絕殺。（袁志浩攝）

晉峰連續兩季遭南區絕殺

南區84分鐘搏得12碼，佐佐木周半車身抽射省中葉卓文手臂，前者親自操刀射入。結果晉峰繼上季開季補時遭南區絕殺2：3後，今季再度在首戰向對方俯首稱臣。

不過，左飛右撲的林駿杰認為，球隊跟上年有不一樣之處，「雖然結果一樣，但我們防守已穩健很多。南區今場的高空波，若時上年的我們會應付得非常吃力；可是經針對性訓練後，已有改善，只是因欠運輸了12碼。」

林駿杰今場屢次勇救險球，仍難阻球隊落敗。（袁志浩攝）

何信賢：最基本是不要犯錯

晉峰主教練艾斯達維仍剩兩場「波監」，暫時領軍的何信賢面對球隊「重複犯錯」，十分頭痛。「這些錯不應在比賽中出現，而是要在練習時改進。」他認同球隊至少在防守企位上有進步，尾段也有機會扳平，算是「收貨」。「要踢入中游，最基本是不要犯錯，部份球員攻得拘謹，仍要慢慢『浸』。」

晉峰總教練何信賢對球員「重複犯錯」大感無奈。（袁志浩攝）

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