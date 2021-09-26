全運會．馬拉松｜姚潔貞嘆「規控不到位」　黃永雋望改善腿耐力

陝西全運會來到尾聲，香港男、女子馬拉松紀錄保持者黃尹雋及姚潔貞，周日（26日）早上分別出戰男子及女子馬拉松賽事。

受天雨、隔離多日等因素影響，兩名首戰全運的港將都未能造出理想成績，其中姚潔貞賽後在社交媒體發布感言。



全運會馬拉松周日在西安舉行，比賽期間大雨不斷，部份路段更水浸，跑手需涉水而走、也有不少跑手因而摔倒，有內地媒體笑指「有三項鐵人的感覺」。最終女子組冠軍為跑出2小時32分31秒的雲南跑手張德順，男子組冠軍則為青海的仁青東知布，成績為2小時14分26秒。

姚潔貞（左）和黃尹雋（右）均是首次參加全運會馬拉松賽事。（香港田徑總會）

香港選手方面，黃尹雋在男子賽跑出2小時27分04秒，在29位參賽者中排名26；姚潔貞在28名參賽者中排第12，大會時間為2小時38分09秒。不過她賽後在Facebook發表感言時稱，自己跑過終點時「大鐘仲係2小時37分58秒，同數自己第十三名，可能有人上岸了。」

全運會馬拉松賽事在天雨下舉行，賽道非常濕滑、部份路段甚至水浸。（香港田徑總會）

姚潔貞在感言中提及「身體很誠實」，又指以前教練經常說對自己已展現所有仍有所保留，「尤其係女運動員吧，消失了的半年突然殺個措手不及，還提早於賽前一星期直到比賽後各自分飛燕，折扣一打再打。」又說道賽後見到得獎運動員「都跟她教練一起上台領獎，我個心穿咗個窿……」今次全運會，姚潔貞曾透露是隻身出發，教練村尾慎悅應未有相伴。

最後，姚潔貞似是質疑自己是否還能繼續生涯，「自問對自己嚴格規控不到位，我還能走下去嗎？」她又用英語提及「你練了幾多，你的身體就能承受幾多，今次打了雙重折扣」。

黃尹雋（左）和姚潔貞（右）分別是香港男、女子馬拉松紀錄保持者。（香港田徑總會）

黃尹雋則在Instagram即時動態發表簡短感想，他認為自己直到30公里為止的表現（30公里時間為1小時38分40秒）不算差，配速甚至較他打破香港紀錄的2019日本防府馬拉松更好、心率更低，惟後勁不繼，「若我能解決腿耐力的問題，一定能拿到更好成績，希望下一次比賽，我的腿能撐到終點線。」