全運會．公路單車｜李思穎奪女子個人賽金牌　成香港史上第一人

全運會閉幕前夕，香港隊在女子公路單車個人賽奪得今屆第二面金牌，由年僅20歲的港將李思穎，為香港在女子公路個人賽首次奪得全運會金牌。



今屆全運會的公路單車女子個人賽，原定在周一（27日）閉幕日舉行，惟當地日前因惡劣天氣致山泥傾瀉、賽道被破壞，需取消部份上下坡路段，改成在平路繞圈，賽期亦提前至周日（26日）下午展開。

雖然賽事是個人賽、計算個人成績，但公路賽講求團隊合作，5名出賽港將李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀和逄瑤各司其職，造就衝刺手爭取成績；其中逄瑤、梁寶儀和楊倩玉周六（25日）才在團體計時賽炒車受傷，僅一日後立刻再戰全長121公里的公路賽，是極大挑戰。

逄瑤、梁寶儀和楊倩玉在個人賽前一天，與童森合作出戰團體計時賽。（全運會）

港隊上屆有「大師姐」孟昭娟奪得銀牌，今屆換上李思穎衝刺，年僅20歲的她在最後發揮出色衝刺力突圍成功，力壓雲南選手常玥及上屆金牌孫佳君，奪金而回，成為港隊在全運會女子公路單車個人賽的首面金牌；也是繼李慧詩的女子爭先賽金牌後，今屆全運港隊第二面金牌；合力助李思穎奪金的一眾港將，楊倩玉獲第5名、梁寶儀第38、逄瑤第57、梁穎儀排第65位。

李思穎全運會衝刺奪金連環圖（按圖放大）：

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李思穎本身擅長場地單車長途賽事，今屆全運會在場地女子全能賽獲第4名，僅僅錯失獎牌；她在2019年以18歲之齡首戰場地單車亞洲錦標賽成人組別，即奪得全能賽銅牌，曾獲港隊總教練沈金康讚許為「未來主力」。