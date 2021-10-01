行山｜西貢96R巴士線星期日免費任搭　沿途行山熱點及路線推介

九巴96R路線來往鑽石山鐵路站及西貢黃石碼頭，會在10月3日（星期日）讓市民免費任搭。96R是假日郊遊巴士路線，途經多條行山徑的入口，當中有長有短，有難有易，適合不同水平的遠足人士。

這篇文章會簡介96R沿線的熱門行山路線，讓大家有個概念。如果真的計劃在這個周日行山，請閱讀更多資訊，了解清楚路線難度，衡量自己的能力，並要留意天氣變化。值得留意的是，這個星期日96R的乘客數量肯定大增，建議預早出發，請大家做好在巴士站排隊的準備，最好到總站上車。



第1個行山起點：井欄樹

井欄樹是兩段衛奕信徑的交接點。（資料圖片/顏銘輝攝）

如果搭太耐巴士會暈車浪，或者想盡快行完山回市區，建議你在第8個站井欄樹下車。井欄樹是衛奕信徑第3及第4段的交接點，山路四通八達。沿衛徑第4段行可上高533米的東洋山，中途可撤退往蠔涌，也可經飛鵝山道上飛鵝山。沿衛徑第3段行的話，可到馬游塘、茅湖山以至魔鬼山，也可行分支的小夏威夷徑落將軍澳的寶林。如果想挑戰體能上山，還有座高432米的鷓鴣山可以選擇。

建議行山路線：井欄樹 > 小夏威夷徑 > 寶坑徑 > 少女峰 > 鴨仔山 > 坑口

路程：約4.6公里

上/落：約240米/410米

需時：約3小時

路線簡介：由井欄樹經小夏威夷徑，不用1小時便可落到寶林，如果覺得路程太短，可以在途中路口轉左行寶坑徑，遊覽少女峰及鴨仔山後，再到坑口下山。這條路落多上少，又多撤退到將軍澳的支路，適合新手。



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第2個行山起點：北港

北港巴士站。（資料圖片/顏銘輝攝）

北港是96R的第21個站，未入到西貢市中心。北港最聞名的是連「汪阿姐」汪明荃都行過的「竹林隧道」，行山人士可以沿北港古道上到茅坪，之後可按能力到大水井、梅子林、馬鞍山村等地下山。在西貢公路的另一邊有獅子會自然教育中心，行山人士可以經蕉坑行去白馬咀或者三星灣。

建議行山路線：北港 > 北港古道 > 茅坪坳 > 茅坪古道 > 梅子林 > 大水坑站

路程：約7公里

上/落：約460米/460米

需時：約4小時

路線簡介：落巴士後沿北港路行，接上北港古道，很快就見到「竹林隧道」，之後的路段較吃力，要登上300米高的茅坪坳。茅坪坳四通八達，行山人士可以選擇往梅子林方向，沿茅坪古道落，再接馬路，最後會去到富安花園，那裏有大水坑港鐵站。



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第3個行山起點：北潭涌

北潭涌是西貢的郊遊熱點。（資料圖片/許朝睴攝）

離開西貢市中心，抵達北潭涌，這裏有小食亭。行山的話，主要有兩個方向，一是經過燒烤場，沿北潭涌家樂徑走，行半小時就到鰂魚湖，又可以搭96R離開，適合合家歡郊遊。另一個方向是行到停車場的盡頭，沿小徑登317米高的太墩，享受「西貢千島湖」的景色，但登太墩的路較崎嶇，斜度亦高，適合體能較佳的朋友。

建議行山路線：北潭涌 > 太墩 > 北潭涌

路程：約2公里

上/落：約296米/296米

需時：約3小時

路線簡介：這段山路暫時不是漁護署維護的山徑，建議穿行山鞋前往；沿途樹蔭不多，部分路段很斜，上落都不輕鬆，適合有行山經驗的人。上到太墩的山頂，風景非常漂亮，視野遼闊，但沒有樹蔭，非常曬。行山人士需要衡量自己的能力。



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第4個行山起點：上窰

在北潭涌後一個站，就是上窰。由這個站起步，可以沿麥理浩徑第1段，跟住長10公里的馬路行到萬宜水庫東壩，但這段馬路又長又悶又曬，間中又要避車，確實不太建議遊人去行。建議郊遊人士落車後，可以過馬路再過橋，沿北潭涌自然教育徑走，沿平坦的山徑行到去上窰民俗文物館。如果是一家大小去行，建議逛完文物館後原路折返，如果是年輕力壯的朋友，可以續走上窰郊遊徑到西貢萬宜路，之後行馬路回到上窰兜個圈。有經驗的行山人士還可以一探曝罟灣圍堤。

建議行山路線：上窰 > 北潭涌自然教育徑 > 上窰民俗文物館 > 上窰郊遊徑 > 西貢萬宜路 > 上窰

路程：約7.2公里

上/落：約310米/310米

需時：約3小時

路線簡介：整段路不是政府郊遊徑，就是行環塘的馬路，難度較低，適合新手。頭段及尾段都是平路或落斜，較辛苦的是由上窰民俗文物館上到萬宜路的一段，途中有段上石級。由於這條是兜圈路線，行山人士也可以選擇由萬宜路上斜，再沿山路落去上窰民俗文物館。



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第5個行山起點：鯽魚湖

過了上窰站後，便是鯽魚湖。落巴士後，前面左方就有小徑落樓級，過橋後可以沿榕北走廊行，途經北潭後可以繼續上斜，與麥理浩徑第3段交接。行山人士可以選擇不同的路線，例如順走麥徑往雞公山落水浪窩，也可逆走麥徑到嶂上，還可以繼續行榕北走廊落去榕樹澳，之後行馬路出水浪窩；若果想加深難度，登雷打石山亦可以。

建議行山路線：鯽魚湖 > 北潭 > 與麥徑3段岔口 > 榕樹澳 > 水浪窩

路程：約8.4公里

上/落：約400米/330米

需時：約4小時

路線簡介：這條路線是行榕北走廊，由北潭行到榕樹澳，初段是上斜，不算上得很急，去到麥徑3段岔口後，就是落斜為主，去到海邊的榕樹澳，村內有士多補給。最後，就是跟馬路行到水浪窩。



第6個行山起點：北潭凹

在行山季節的下午，北潭凹的巴士站常常大排長龍，很多人落山等巴士。（資料圖片/顏銘輝攝）

北潭凹是麥理浩徑第2及第3徑的交接點，也是西貢主要的行山徑交匯處。逆走麥徑第2段，可往赤徑、大浪坳、鹹田、大浪西灣，途中有分支可去蚺蛇尖、大灣、東灣及長咀等地。順走麥徑第3段，可去牛耳石山、嶂上、雞公山到水浪窩，途中有支路可往石屋山、榕樹澳、雷打石山。考慮到今次96R免費任搭，一定人山人海，落山時去黃石總站上車較穩陣，所以建議一條較短的路線，由北潭凹行去黃石。

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如果想行去黃石碼頭，認住這個路口，跟路牌轉左行。（資料圖片/顏銘輝攝）

建議行山路線：北潭凹 > 麥理浩徑第2段 > 土瓜坪 > 黃石家樂徑 > 黃石碼頭

路程：約3.8公里

上/落：約140米/280米

需時：約2小時

路線簡介：初段經麥徑第2段走，是平坦及緩緩落斜的石屎路，記得留意路口，在一個轉彎落斜的路口，選擇往土瓜坪的方向，之後再接黃石家樂徑，相信全程在兩小時內就走畢，抵達黃石碼頭。這段路不難，落斜比上斜多。



第7個行山起點：大灘

大灘是總站前兩個站，相信由鑽石山坐到這兒，已經超過1小時。大灘的行山徑主要是大灘郊遊徑，可沿此徑往灣仔半島及海下灣。落巴士後，沿村路行入去，不久便會接上郊遊徑。

建議行山路線：大灘 > 攔路坳 > 海下

路程：約6.1公里

上/落：約300米/320米

需時：約3.5小時

路線簡介：在大灘落車後，沿路入村，之後便可沿海岸線的郊遊徑走，途中可以遠眺蚺蛇尖、高流灣及塔門等地。走至攔路坳後，如果時間許多，可右轉往灣仔半島逛一逛，之後回到攔路坳繼續沿郊遊徑行到海下灣，再等小巴離開。



第8個行山起點：黃石碼頭

黃石碼頭是96R的總站。（資料圖片/顏銘輝攝）

建議行山路線：黃石家樂徑

路程：約2公里

上/落：約130米/130米

需時：約1小時

路線簡介：黃石碼頭是96R的總站，這個碼頭在周日有船前往灣仔南及赤徑，亦有船開往塔門。除了搭船外，黃石碼頭後的山上都有條黃石家樂徑，長約2公里，兜個圈大約要1小時，難度適合新手。雖然黃石家樂徑有支路可往北潭凹，但考慮到這日遊人肯定多，還是以黃石碼頭為終點搭車走較好。



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