足球熱話︱曼聯曼城最新獵物曝光　加納神童怪物級演出轟世紀金球

曼聯跟曼城這一對英超宿敵又再爭人，不過今次對象並非像C朗拿度般的球星，反而是加納一位15歲的天才級球員。



這位效力加納第三級別聯賽球隊Golden Kicks FC的「神童」Mizak Asante，最近一段入球影片在外國社交網站瘋傳。擔任攻中的他於當地升班附加賽決賽時後備登場，於落後下憑一己之力追平。

加納15歲天才球員展怪物級技術，一個扭五個精彩入球逐格睇：（按圖放大）

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當時Mizak Asante於禁區內偏左處控定來球，隨即引來3名守衛包圍。但他「天不怕地不怕」，帶數名球員「遊花園」後，從兩人間的空隙中殺出重圍，並突然引球改變方向，令另一名防守球員倒地。

已近乎貼近底線的他此時遇上出迎的守門員，再以「假動作」騙過對手，成功在零角度「1扭5」，於兩名後衛趕至前射入空門。兩隊最終踢成1：1，結果Golden Kicks FC在互射12碼階段贏出，來屆將挑戰更高級別聯賽。

Mizak Asante只得15歲，卻已有驚人演出。（Twitter）

這場「個人騷」令Mizak Asante獲得球迷一致讚好，更有人指入球應入選今季普斯卡斯獎（即國際足協年度最佳入球）。

Golden Kicks FC球會主席對傳媒透露，這位潛力無限的新星已引起部份歐洲球會注意，「在這入球之前，我們已把他跟其他球員的『球王片』發出去，卻只得他有回音，曼聯、曼城、祖雲達斯及亨克（Genk）都有興趣。」

🇬🇭🤯 15-year-old Mizak Asante puts himself in the Puskas award conversation for this goal with Ghana's Golden Kicks FC...@ghanafaofficial | #GoalOfTheDay pic.twitter.com/hRThkQPxjg — The Sportsman (@TheSportsman) September 27, 2021

不過，相信若然是法甲豪門巴黎聖日耳門出手的話，Mizak Asante會豪不猶豫的答應。因為該隊射手麥巴比，正是他的偶像。

「我看過很多球員比賽，最喜歡就是麥巴比。很欣賞他持球時踢得很直接，速度也很快，我想踢得跟他一樣。」

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