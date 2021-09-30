歐聯｜C朗連格合力救世　曼聯主場絕殺維拉利爾打開勝利之門

救世，終究是C朗拿度的責任！

這名葡萄牙球星再度挺身而出，最後關頭攻入絕殺球，助曼聯以2：1反勝維拉利爾，今季歐聯打開勝利之門，不論蘇斯克查或對手也直言，這就是C朗在場上的威力。



歐聯首輪分組賽，曼聯作客爆冷不敵年青人，今仗返回奧脫福鬥維拉利爾，上演去季歐霸盃決賽翻版。C朗拿度繼續正選領軍，哈利馬古尼因傷缺陣，由連迪路夫與華拉尼扼守中路。

即使曼聯主場出擊，客軍「黃色潛艇」反客為主，加上紅魔防線偶有甩漏，幸好迪基亞表現神勇，連番攻勢下亦力保不失。換邊後，曼聯難逃失守的厄運，丹祖馬（Arnaut Danjuma）左路傳中，艾卡沙搶點鏟射建功，53分鐘先拔頭籌。

被維拉利爾當頭棒喝後，曼聯立即反撲，以一次精彩的罰球配合扳回一城。般奴費南迪斯右路處理罰球，禁區頂的阿歷士迪尼斯（Alex Telles）接應，並第一時間球不着地勁射，皮球在人叢中找到私家路入網，60分鐘追成平手。

曼聯末段再有失球的危機，先有迪基亞撲出迪亞的熨射，及後眾將們奮不顧身護空門。大難不死，必有後福，卡雲尼及連格等球員先後入替，「連美斯」再有建樹。卡雲尼前場奮力搶去對方腳下球，C朗頭槌接應費特的傳中，連格趕及在門將沒收前加一腳，回傳予C朗撞射入網，補時5分鐘攻入絕殺一球，最終以2：1力克維拉利爾，歐聯分組賽響勝鼓。

關鍵時刻挺身而出，彷彿就是C朗的責任，這名曼聯球星賽後笑言「這是工作的一部分」，並指入球全因堅持信念，「我在下半場開賽前，在球員通道向隊友說：『要相信』，當迪尼斯攻入扳平一球後，加上球迷們的支持，我知道我們有能力做到。」

【周二晚歐聯分組賽第2輪賽果（按圖放大）】

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