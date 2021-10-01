歐洲協會聯賽｜哈利卡尼入替發威連中三元　領熱刺主場大勝5：1

等了又等，哈利卡尼仍然在英超未有交收，這名熱刺尖刀在歐洲協會聯賽分組賽發威，後備入替約半小時，即大演帽子戲法，助熱刺主場以5：1大勝斯洛文尼亞的梅拿。



熱刺神鋒哈利卡尼（Harry Kane）至今在英超上陣5場﹑合共378分鐘，依然未能取得入球，反而在歐洲賽場，入球垂手可得。

熱刺在歐協聯分組賽第二個賽日，主場迎戰來自斯洛文尼亞的代表梅拿（MURA），哈利卡尼及孫興慜等主力先列後備。主隊今仗有個好開始，迪利阿里開賽初段博得12碼，親自操刀一射中鵠，及後盧施素窄角度勁射破網，熱刺開賽8分鐘已領先兩球。

今仗戴起隊長臂章的迪利阿里，開賽早段已博射12碼，並先開紀錄。（路透社）

客軍換邊後扳回一城，古斯（Ziga Kous）禁區頂球不着地轟入金球，追成較接近紀錄。為免斷送好局，熱刺主帥紐奴不敢怠慢，其後一口氣換入卡尼﹑孫興慜及盧卡斯莫拉，增強攻力誓要提早奠定勝局。

後備入替的3人，不論在體力及能力上，同樣在客軍的球員之上。68分鐘，盧卡斯莫拉斜線傳給入楔的哈利卡尼，快步鏟射建功。哈利卡尼及後接應孫興慜的橫傳，門前輕鬆撞射入網，加上末段與盧施素一次福至心靈的配合，近門再下一城，上陣不足半小時已連中三元，最終熱刺主場以5：1大勝一仗，暫時以一勝一和高踞G組榜首。

哈利卡尼入替不足半小時，便輕鬆完成帽子戲法。（Getty Images）

哈利卡尼今仗錄得熱刺生涯第13次帽子戲法，亦是史上第3名球員可以在3項不同的歐洲賽亦曾經戴帽。這名熱刺尖刀賽後直言，無論任何賽事，只要有入球就是開心事，「我以為自己今仗不用上陣。當你有機會落場時，必然希望爭取入球，所以今仗3次將皮球放進網內，令人十分高興，帶走皮球的感覺真好。」

【周三深夜歐聯戰果】

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