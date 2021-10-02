英超｜C朗先列後備　馬迪爾先開紀錄　曼聯半場一球領先愛華頓

英超第7輪周六頭場，由曼聯主場迎戰愛華頓，兩軍正選陣容出爐，C朗拿度今仗先列後備。



曼聯與愛華頓今仗前同得13分，主隊周中戰畢歐聯，今仗正選陣容稍有變動，「大師兄」C朗拿度及普巴先列後備，前線改由卡雲尼掛帥，馬迪爾同樣正選披甲。愛華頓方面，兩名主力箭頭李察利臣及卡維特利雲齊齊因傷缺陣，曾經效力中超的荷西朗頓今仗擔正攻堅。

C朗拿度外，普巴今仗同樣先列後備。（路透社）

曼聯開段已有不少攻勢，可惜威脅不算入肉，反而連迪路夫爭頂爭輸，曝露後防空位，迪治尼直線傳給無人看管的荷頓，起腳卻被華拉尼擋出，及後旁證舉旗示意越位。紅魔及後亦有威脅埋門，卡雲尼接應傳中頭槌攻門，可惜被比克福特撲出。

荷西朗頓起腳時，被華拉尼封走，及後旁證示意越位在先。（Getty Images）

卡雲尼近門頭槌被比克福特撲出。（路透社）

戰至上半場末段，曼聯終於打開缺口，般奴費南迪斯傳給左路無人看管的馬迪爾，這名法國翼鋒右腳勁射，省中愛華頓球員稍稍改變方向，收死比克福特，收穫今季首個入球，曼聯43分鐘打開紀錄，並領先返回更衣室。

馬迪爾上半場末段建功，曼聯半場領先返回更衣室。（路透社）

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UFC拳手Khabib今仗亦是座上客之一。（Getty Images）

曼聯正選陣容：4-2-3-1

門將：迪基亞

後衛：雲比沙卡﹑華拉尼﹑連迪路夫﹑勞基梳爾

防守中場：麥湯米尼﹑費特

進攻中場：格連活特﹑般奴費南迪斯﹑馬迪爾

前鋒：卡雲尼



愛華頓正選陣容：4-4-1-1

門將：比克福特

後衛：賓葛菲特﹑耶利文拿﹑米高堅尼﹑盧卡斯迪治尼

中場：安祖斯唐辛﹑杜哥利﹑阿倫﹑安東尼哥頓

進攻中場：迪馬雷格雷

前鋒：荷西朗頓



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