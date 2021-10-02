菁英盃︱東方憑兩爭議球挫理文　茹子楠加盟4年開齋：努力有結果

力爭衛冕菁英盃的東方龍獅周六（2日）對爭標勁敵理文，比賽中途旁證兩度舉旗示意入球的東方犯規在先，但都被主球證譚炳煥「壓旗」判入球有效。結果東方在茹子楠攻入加盟4季來首個入球，以3：1擊敗對手，保持不敗之身。



上場戰和冠忠南區後跨季10連勝斷纜的理文，今場繼續輪換，僅派中鋒洛迪古斯跟守衛荷西安祖兩位外援擔正，配搭顏樂楓、徐宏傑及余煒廉等華將。東方則有新援馬高斯首任正選，進攻重任由今季已「開齋」的U22球員孫銘謙與王力威肩負。

先聲奪人的理文5分鐘已把皮球放入網窩，羅焯熙禁區頂搶截後順勢抽入中腰波，但球證指他侵犯馬高斯在先，慘食「詐糊」。

羅焯熙開賽早段一度遠射破網，但被指侵犯馬高斯在先。（袁志浩攝）

東方入波疑撞龍 球證首度「壓旗」

8分鐘後東方左路由林柱機開出角球，袁皓俊出迎跟對方球員相撞下打手槌失誤，皮球省中東方球員彈高，門前的基頓輕微頂入空門。此時旁證一度舉旗示意東方球員犯規，疑似衝撞龍門，但據指主球證譚炳煥認為東方未有犯規，判入球有效，東方領先1：0。

理文迪高因旁證未有吹罰，在對方面前大聲咆哮。（袁志浩攝）

比賽火藥味漸濃，倒戈迪高投訴被人推跌，走到旁證面前大聲咆哮；徐宏傑亦指遭對手在禁區內拉低，「提醒」球證判罰12碼。換邊後東方米基爾在一次碰撞後流鼻血，退下火線時亦因向第四球證投訴過激，被黃牌警告。

米基爾一度被撞到流鼻血，最終退下火線。（袁志浩攝）

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陳曉明：很難說球證對或錯

理文60分鐘換入基華尼頓，此子3分鐘後即建功追平；但東方也憑傷癒的艾華頓75分鐘用「私家cue」右腳勁射破網再度領先。直至82分鐘，茹子楠錦上添花近門抽入，雖然旁證再度舉旗指東方越位在先，但據稱主球證認為該傳送屬於理文回傳，再度「壓旗」，理文最終以1：3落敗；東方升上榜首。

吞下今季首場敗仗，理文主帥陳曉明難免失望。對於兩個失球均因「壓旗」所致，他未有太在意。「這是球證當刻的決定，我們在場邊，很難說對或錯。我主觀當然想他錯，但不會批評，這是一線之差，會改變比賽結果。」

理文第二度因「壓旗」失波，陳曉明向第四球證廖國文了解情況。（袁志浩攝）

茹子楠加盟4年終開齋 「努力總有好結果」

至於東方23歲中場茹子楠，加盟4季間先後外借葡甲科瓦彼達迪跟晉峰，今季終獲較多出場機會，也取得首個在東方的入球。「真的等了很久......外借令我成長，沒有怯場，淡定了很多。」他又指過去覺得自己射門能力一般，一直在加操，所以即使等了4年，也可以接受，「用努力換來的，沒有遲不遲，總有好結果。」

茹子楠加盟東方4季，終取得在球會的首個入球，直言「等咗好耐」。（袁志浩攝）

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