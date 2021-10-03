Daniel Craig笑談利物浦主帥高普　稱對方勝任007占士邦獲神回應

丹尼爾格力（Daniel Craig）可能是世上最著名的利物浦球迷，這位被譽為「歷來最佳占士邦」的英國演員，趁新片《No Time to Die》（007：生死有時）上映，接受利物浦名宿加歷查訪問，被問到高普能否勝任飾演占士邦時，忍不住爆笑出來，然後竟然說……。



丹尼爾格力一聽到卡歷查問：「高普可否主演占士邦？」立即笑過不停。（影片截圖）

格力：高普勁過占士邦

「我很崇拜他，所以，是的（我認為他可以演占士邦）。」丹尼爾格力稱，「我幸運地曾數次跟他見面，而且自然地只想跟隨着他。」

他細數，多年來只遇過幾個給他這種感覺的人，「另外一個其實是費格遜（前曼聯領隊），不過我不應該提起他呢！」丹尼爾格力又讚揚，「高普是個領袖，所以我認為他某程度上其實較占士邦更加厲害。」

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丹尼爾格力被問到高普可否飾演占士邦：

"Do you think Jurgen Klopp would make a good James Bond?!" 🤣



Jamie Carragher speaks to 007, aka Daniel Craig as the latest Bond movie No Time to Die is released in cinemas 🎬 pic.twitter.com/uxVpEl1OJD — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 1, 2021

丹尼爾格力說，他十分崇拜高普，因此認為對方可勝任演占士邦。（Getty Images）

丹尼爾格力在車士打（Chester）出生，後來父母離異搬離當地，整個中學階段都在利物浦位處的默西塞特郡讀書。

他曾多次到利物浦主場晏菲路球場睇波，亦不時到訓練基地跟不同年代的利物浦球員會面。

丹尼爾格力到利物浦「打卡」紀錄：

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高普的「神回應」

對於丹尼爾格力的美言，高普領隊並不領情，直言：「很感謝那些的漂亮說話，但我會是個十分差勁的占士邦！假如我只穿上短褲行出水面，全世界也會失去興趣。」高普所指的，正是丹尼爾格力2006年首次飾演占士邦時，在《Casino Royale》（新鐵金剛智破皇家賭場）在沙灘赤裸上身步出水面經典一幕。

他搞笑地說，「這是個很棒的故事，一如以往，我會去看（占士邦電影）。世界還是由他來拯救好了，我要去幫助利物浦。」高普亦稱，「我幸運地與丹尼爾格力見過幾次面，我會想念飾演占士邦的他！」正在上映的《007：生死有時》，是丹尼爾格力最後一次主演占士邦，高普感言：「我很開心可以在電影中見到他，看着他做自己的事情，老實說我會想念身為占士邦的他。」

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