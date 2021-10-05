英超｜C朗先列後備惹爭議　費格遜隔空放箭「教訓」蘇斯克查

曼聯主帥蘇斯克查上輪英超兵行險著，先收起C朗拿度，最終與愛華頓賽和1：1，連續兩場主場聯賽失利。隨紅魔和波收場，蘇斯克查這個決定立即惹來不少爭議，原來連地位崇高的費格遜同樣隔空放暗箭。



曼聯上周中戰畢歐聯，蘇斯克查決定輪換，「大師兄」C朗拿度先列後備，紅魔先開紀錄領先，可惜及後被愛華頓的唐辛反擊追平，即使C朗後備登場也未能再救曼聯，最終握手言和，以14分暫列聯賽榜第4位。

曼聯主場兩場不勝 C朗後備亮相 愛華頓反擊奏效扳平

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C朗拿度後備入替未有建樹，未能再度救世。（Getty Images）

C朗回歸曼聯後，奧脫福的看台偶有貴賓觀戰，現場一睹C朗的風采，UFC退役拳手Khabib Nurmagomedov亦是今仗的座上客。這名俄羅斯拳王獲贈一件印有他名字的7號球衣外，更與曼聯傳奇領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）碰面。

退役UFC拳手Khabib今仗亦是座上客之一。（Getty Images）

Khabib透過個人社交網站大曬與「費爵爺」的合照，但外界的重點卻落在二人交談的片段中，話題正是C朗拿度。費格遜難以認同舊部的決定，即使C朗後備登場也不足以獲勝，原因十分簡單：「理應將最強的球員放在正選陣容中。」費爵爺一矢中的，也是不少球迷的心聲，恰巧這一句被拍下來，彷彿一支暗箭直插蘇斯克查。

蘇帥早前已明言，36歲的C朗不會踢足每一分鐘，今仗履行諾言，在賽前表示因為在歐聯的體能付出太大，有必要輪換出戰，並直言球隊擁有強大的陣容，需要相信麾下每一個球員。

Khabib與費格遜交談時，忍不住暗批蘇斯克查今場的排陣。（Getty Images）

牙買加飛人保特也是座上客之一。（Getty Images）

英超第7輪賽果：