【美職早霸王】明尼蘇達聯地頭龍有力穩守　誓擋急流爭分搶佔前列

西岸今周壓軸大戰，有近期爭上榜首失敗兼不敗走勢斷纜的科羅拉多急流，作客中游明尼蘇達聯，睇返近況，急流未必止到血喎！（球賽編號：星期日33，10月11日凌晨4時開賽，Now 638台直播）



主隊明尼蘇達聯上仗作客FC達拉斯，兩邊合共射門29次，仍要互交白卷。至於客隊急流則挑戰西雅圖海灣者失敗，半場已落後3球，下半場更要十人應戰。

現時西岸聯賽榜，三甲之爭出現第四者，急流真係要小心。波特蘭伐木者追剩2分，東、西岸頭7位可以出線季後賽，今仗明尼蘇達聯正正排在西岸第7位。

明尼蘇達聯主場戰績佳，5月中至今主場只嘗1敗。（Getty Images）

急流上周對海灣者可謂「輸壞個頭」，半場已落後三球神仙難救，12場不敗告終。該隊近6仗只贏過FC奧斯汀，狀態有疑問，加上正選左閘艾斯迪華斯被逐，今戰要停賽，可謂雪上加霜。

不過話急流攻力弱，明尼蘇達聯其實更弱，入球總數僅僅多過西岸包尾的奧斯汀1球。不過入得波少但勝在主場戰績佳，5月中至今主場只嘗1敗，主場面對多支前列球隊都搶到分。球隊芬蘭國腳羅賓盧特近期有波入，不過雷諾素今場要停賽，攻力勢打折扣。

科羅拉多急流正選左閘艾斯迪華斯上仗被逐，今戰要停賽。

明尼蘇達聯陣中芬蘭國腳羅賓盧特近期有波入。（美聯社）

兩軍今季已經對賽兩次，都是由主場的急流獲勝。其實歷來10次對賽已開出7次主勝，急流近況不算出色，而明尼蘇達聯主場硬淨，先揀主勝。急流排名較高，若然要讓球，下盤更加值博。

東、西岸聯賽排名（按圖放大）