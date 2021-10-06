張小倫仿傚C朗戒甜飲　夥劉知名加入第三聲道講英超

C朗拿度回歸曼聯成為今季英超焦點，早前在全運會分別奪得銅牌的劍擊代表張小倫、及空手道代表劉知名，也深受他影響。

兩名港將未來會在不影響訓練及比賽下，加入Now TV英超直播的「第三聲道」，和人氣組合ERROR成員保錡、本地足球員盧均宜和夏志明等合作，和電視觀眾一同睇波。



英超在10月24日將會上演「雙紅會」，由曼聯主場對利物浦，張小倫今日夥劉知名出席Now Sports記招時與其他嘉賓一同投選心水勝方，ERROR成員保錡、夏志明、盧均宜等都投選利物浦，但小倫和知名兩人均向「紅魔鬼」投下信心一票，原來兩人都深受C朗回歸曼聯後的表現感動，劉知名稱自己喜歡美斯，但也識英雄重英雄，因C朗而留意曼聯。

保錡（左）在投選「雙紅會」心水時直言自己是利物浦球迷，故支持紅軍。（高詩琦攝）

花劍隊內競爭激烈 張小倫效法C朗自律保持競爭力

張小倫跟C朗同為1985年出生，他坦言這位葡萄牙球星回歸「紅魔鬼」後的表現，「刺激到我團火」：「一個運動員去到這年紀，仲要去英超，不是二三級的球會，一去到已經帶動了整個城市和球會的氣氛」，小倫認為自己作為香港運動員、也參加頂級賽事，也需用跟C朗一樣的心態去面對，「不會想太多別人如何看我，而是我如何將這運動精神感染到其他人，隊友也好、身邊朋友和市民也好，令人覺得這件事好熱血。」

劉知名（右二）和張小倫（右一）將加入Now TV英超直播第三聲道Football Party Room。（高詩琦攝）

小倫坦言，目前香港男子花劍隊內競爭非常激烈，隊內既有奧運金牌張家朗、也有亞運獎牌得主崔浩然回歸，加上一同在全運奪得男花團體銅牌的蔡俊彥及楊子加，和出戰奧運的新秀吳諾弘等等，他自己為了保持狀態，也向C朗的自律學習：「若我不自律，又怎跟他們身在同一個團隊？我要尊重大家，這幾年我戒了飲甜飲、食嘢也清淡了，盡量少出街食飯、體院也有營養餐給我們吃，所以現在也keep得好fit。」談到早前在全港公開錦標賽奪得個人賽銀牌，他道：「我現在這年紀也要盡最大能力去拿一塊獎牌，將自己排名保持頭八，不想讓人覺得我這年紀就可以食老本、霸佔着位置，這態度可以推動到後面的年輕人去超越我、超越其他人的成績。」

目前男花教練Greg已回港並完成隔離，小倫周四（7日）也會全面恢復訓練，惟由於原定10月及11月舉行的海外賽事均已取消，他暫未知下一個賽事的安排，或要等待明年初展開的劍擊世界盃。

空手道未能出戰隊際賽 劉知名望明天主場圓心願

男花團隊陣容盛大，令劉知名坦言羡慕，這位早前在全運空手道男子個人形奪得銅牌的港將道：「佢哋就好啦，咁多人，我們項目沒那麼多人，我也想多些運動員可以轉全職，更努力打上去，亞錦賽和世錦賽也有隊際項目，但教練決定不參加隊際項目了。」他指有隊友因私人原因或家庭原因決定不參加12月的亞錦賽，總教練認為因而不會準備好11月的世錦賽，「希望亞錦賽明年在香港舉行時，可以組隊參賽吧，現在還欠一個人。」

張小倫和劉知名在全運會奪得獎牌後，即將重投訓練及準備未來賽事。（高詩琦攝）

不過劉知名認為，妹妹劉慕裳在東京奧運的女子個人形銅牌和自己的全運銅牌，已令香港更多人認識了空手道，「自己有開班，多咗好多人報名，兩兄弟兩姐弟都有，我媽咪也會見到一開始是我影響了慕裳去學空手道，她拿到奧運獎牌，也再影響到我，去教我如何做一個好的運動員、去自律。」他又認為空手道的形本身較冷門，「但現在也多了人知道。」

談到要加入英超直播的第三聲道，張小倫和劉知名都表示有信心，並強調只會在不影響訓練和比賽下參與。張小倫笑道：「我對自己說話好有信心，運動員（奧運後）直播的熱潮我帶起的，做了多年運動員，面對傳媒面對鏡頭我也適應到。」劉知名則指本身跟其他主持都熟稔，「都是跟他們傾下計、玩下。」