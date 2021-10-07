巴塞隆拿危機｜欠債逾13億歐元無錢出糧　新CEO：如上市早已清盤

巴塞隆拿今季成績沉淪，表面上是球星流失、美斯離隊所致，但根本上是球會財政一塌糊塗的惡果，入不敷支，資不抵債，現金流不足以支薪。

新任巴塞CEO利華特（Ferran Reverter）更表示，如果巴塞是上市公司，早已清盤。



拿樸達（Joan Laporta）今年3月就任巴塞會長，聘請獨立會計師審計及調查18/19至20/21年度頭9個月的財務狀況，了解前會長巴圖美奧（Josep Maria Bartomeu）留下的爛攤子。



拿樸達之後委任利華特由7月1日起出任球會CEO。利華特在昨日（6日）公布調查結果，發現財務狀況非常惡劣，他說：「在3月，我們是負資產。如果巴塞是上市公司，它應該要清盤。」

【利華特公布財務調查結果】

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截至2021年3月，巴塞負債高達13.5億歐元，資不抵債，急需財務重組。在負債當中，拖欠薪金佔比很高，約為3.89億歐元，包括147宗拖欠人工，還有238宗拖欠忠誠獎金、簽約獎金及約滿獎金。

在2021年3月至2022年6月之間，巴塞需要清還其中4.7億歐元，佔全部負債的35%。

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由2018年到2021年間，巴塞的淨負債增加5.14億歐元，其中買賣球員導致的負債佔3.06億歐元。利華特說：「球會的管理混亂，完全亂來。他們推動『Espai Barca』計劃（一個類似巴塞體育城的計劃），買入球員的決定亦魯莽。」他表示正審核「Espai Barca」計劃以及負責談判球員交易的部門，看看有沒有違規的證據。

巴塞當初簽入基沙文後，才發現沒有錢「找數」，要急急借錢。（資料圖片／Getty Images）

「他們買球員之前，根本不知道有沒有能力付款，完全沒有計劃。」利華特以2019年巴塞以1.2億歐元簽基沙文的交易為例，他說：「他們（前巴塞管理層）簽入基沙文的晚上，才發現根本沒有錢付轉會費。他們要即刻找一筆8500萬歐元的貸款去買人。」

美斯今夏約滿巴塞，以自由身轉投巴黎聖日耳門。（資料圖片/路透社）

巴塞今夏放走高薪的美斯，又將基沙文出售，球員集體減人工，因為球會根本沒有錢出糧。利華特表示，在3月的時候，球會沒有營運現金，支薪都有困難。他還表示，球員合約出現奇怪情況，「人工結構是倒金字塔，老將簽的是長約，年輕球員就得一年合約，令到談判非常困難」。

巴塞今季的鋒線全靠夏天以自由身加盟的迪比。（資料圖片/路透社）

過去幾季，巴塞的開支上升，人工在3年內升61%，至於行政開支及財務開支在3年間分別升56%及6倍；相反，收入升幅較低，甚至下降，導致負債逐年加劇。以上季20/21年度為例，巴塞的開支增加19%至11.36億歐元，而收入就由前一季的8.28億歐元下降到6.31億歐元，經營虧損超過5億歐元，最後整季虧損高達4.81億歐元。

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