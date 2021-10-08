世界盃外圍賽｜國足勝在有武磊　梅開二度絕殺救世　險勝越南3：2

「再下去要輸越南了」，中國名將范志毅當日一句預言險成真，幸好國足還有「武球王」。效力西甲愛斯賓奴的武磊，今仗梅開二度，兼在最後一刻攻入絕殺球，結果中國隊以3：2險勝越南，取得今屆世盃外首場勝仗。



世界盃亞洲區外圍賽12強賽，B組兩支未開齋的球隊今仗對壘，中國與越南力爭打響勝鼓，保持出線的一絲希望。

國足爭出線也要爭口氣 越南主帥澄清：捏造事實

武磊是國足的靈魂人物，關鍵一仗當然是正選領軍，與張玉寧及入籍兵艾克森攻堅。「武球王」是中國隊的進攻泉源，上半場中段禁區外一記過頭波妙傳，張玉寧第一時間鏟射破網，可惜越位在先食詐糊，兩軍上半場互無紀錄。

越南主帥朴恒緒賽前直言武磊是心腹大患，此言非虛，國足在換邊初段一次反擊，「武球王」接應隊友二傳，狂奔殺入禁區單刀起腳，卻被越南門將撲出，幸好張玉寧「執死雞」建功，下半場8分鐘打破僵局，亦是中國隊在12強賽首個入球。武磊及後繼續威脅越南防線，王燊超左路傳中，武磊入楔近門頭槌得手，75分鐘擴大領先優勢。

越南未有就此放棄，胡晉才接應隊友長傳，禁區一挑一射破網，80分鐘追成較接近紀錄，燃起追平的希望。越南隨後以擅長的地面攻勢撕破國足防線，阮進靈門前輕鬆射成2：2，補時1分鐘追成平手。以為握手言和之際，武磊挺身而出，再度接應王燊超的傳中，門前奮不顧身飛鏟，稍為碰到皮球尾柱入網，95分鐘攻入絕殺一球，驚濤駭浪下以3：2險勝越南，12強賽打開勝利之門。