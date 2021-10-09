世界盃外圍賽｜英格蘭鬥安道爾前夕一波三折　球場重鋪對英軍有利

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世界盃歐洲區外圍賽I組，英格蘭今輪作客「魚腩部隊」安道爾。開波前24小時，主場竟然遭遇不測，突然起火並發出巨響，隨後消防隨即趕到撲火，安道爾足總方面表示是一宗小意外，並不影響賽事如期進行。



在I組未嘗一敗的英格蘭，今輪作客安道爾，3分可期，英軍主帥修夫基重召蘭斯達爾﹑湯姆利﹑奧尼屈堅斯及譚美阿巴謙等球員入伍。兩軍實力有差距，今仗戴起隊長臂章的捷比亞直言，今仗目標相當明確，就是全取3分。

安道爾的主場是仿真草球場，只能容納3300名球迷，威爾斯2014年曾經在這個球場作客，加里夫巴利直斥「生涯踢過最差的球場」，幸好球場在2019年重鋪，英軍主帥修夫基也鬆一口氣，指更有球隊的地面進攻，而英格蘭眾將也在球場進行操練，希望提早適應。

英格蘭早前在安道爾主場操練，為今晚的世盃外備戰。（Getty Images）

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即使球場狀況有好轉，卻在開賽前24小時，為今仗增添暗湧，當《天空體育》記者在場邊報道英軍消息時，球場另一端突然起火，工作人員一度行近，火勢愈燒愈勁，並冒出大量濃煙，及後更發出一聲巨響，球場的VAR裝置也不幸遭殃。當地消防隨後趕到將火救熄，場邊亦有明顯燒黑的痕跡，事故中未有任何人受傷，算得上不幸中之大幸。

安道爾場邊突然起火。（影片截圖）

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安道爾足總的發言人發聲明回應事件，表明意外不會影響球賽如常進行，「這是一個小意外，事件中只有部分機器受損，並沒有人受傷，一切訓練及記者會的時間沒有受影響。」