歐國聯｜法國反勝西班牙奪冠　賓施馬妙射扳和　麥巴比入球惹爭議

不經不覺，歐洲國家聯賽（歐國聯）又踏入最後階段，今屆由法國與西班牙爭標，結果法國隊由賓施馬及麥巴比各建一功，以2：1反勝「狂牛兵團」捧走錦標，連續兩仗後來居上。



歐洲國家盃今夏才落幕，3個月後，已誕生另一隊冠軍得主，由法國與西班牙爭奪歐國聯的錦標。冠軍無人嫌多，兩軍今仗精銳盡出，法國方面由麥巴比及賓施馬掛帥，配合基沙文及普巴等球員攻堅；西班牙方面，巴塞年僅17歲的小將加維（Pablo Gavira）繼續獲委以重任擔正。

年僅17歲的加維今仗繼續正選登場。（Getty Images）

上半場具威脅鏡頭並不多，法國中堅華拉尼上半場末段傷出，戰情在換邊後出現變化，法國的迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez）接應賓施馬橫傳撞射中楣。「狂牛兵團」立即還擊，布斯基斯過頭波妙傳，奧耶沙巴爾以速度壓過烏柏美卡奴後，勁射遠柱網仔破網，64分鐘打開紀錄。

奧耶沙巴爾為西班牙先開紀錄。（Getty Images）

西班牙只開心了兩分鐘，賓施馬左路切入大位，右腳妙射遠柱，西班牙門將烏尼西蒙掂到皮球依然入網。戰至末段，迪奧靴南迪斯直線傳給麥巴比，這名PSG球星禁區內面對烏尼西蒙，冷靜地使出「插花」再起腳，「狂牛兵團」80分鐘再度失守。

賓施馬右腳妙射建功追平，助法國落後兩分鐘扳回一城。（Getty Images）

西班牙末段大舉進攻，奧耶沙巴爾及耶利米賓奴（Yeremi Pino）接連攻門，同樣過不了洛里斯的十指關，協助法國保住勝局，最終奪走今屆歐國聯冠軍獎盃。

法國擊敗西班牙，捧走今屆歐國聯冠軍。（路透社）

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麥巴比攻入反勝一球，卻惹來不少爭議，事關在慢鏡明顯發現，當時他在越位位置，不過艾利加西亞（Eric Garcia）落腳飛鏟時踢中皮球，球證認為防守一方球員觸球，所以麥巴比不構成越位，縱然西班牙眾將舉手示意也徒勞。

麥巴比面對烏尼西蒙冷靜地起腳，領法國反超前。（Getty Images）

當事人之一的艾利加西亞當然呼冤，賽後直斥球證的判決無理，「這球明顯是越位，球證告訴我因為我主動觸球，所以越位不成立。我可以怎樣做？難道我要行開讓他（麥巴比）越過我嗎？」

麥巴比入楔時越位，卻因為加西亞觸球在先而不構成越位。（Twitter截圖）

另外，早前上演的歐國聯季軍戰，意大利憑巴列拿及杜文尼高貝拉迪（Domenico Berardi）建功，即使比利時末段由小將基迪拿尼（Charles De Ketelaere）扳回一城，可惜為時已晚，意大利以2：1擊敗比利時，奪得安慰獎。

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