世界盃外圍賽｜36歲莫迪歷危急關頭救世　神奇罰球建功保和局

克羅地亞青黃不接已非新問題，36歲的隊長莫迪歷至今依然苦苦堅持，今仗面對斯洛伐克再度挺身而出，幸運之神眷顧下射入罰球，助球隊主場逼和對手2：2，卻拱手相讓小組的領先位置。



世界盃歐洲區外圍賽H組，克羅地亞與俄羅斯今輪前已拋離其他球隊至少6分，大致穩奪小組首兩名，不過首﹑次名的分別甚大，首名可以直接取得世界盃入場券，而次名則要出戰附加賽。

德國大勝復仇奪首張入場券 連續26次躋大賽決賽周

上屆世界盃亞軍得主克羅地亞，今仗主場迎戰斯洛伐克，戰至上半場中段率先失守，艾雲舒蘭斯（Ivan Schranz）頭槌建功，主隊的卡拉馬歷5分鐘後扳回一城追平，但斯洛伐克的夏拉斯連（Lukas Haraslin）完半場前再下一城。

斯洛伐克半場領先克羅地亞。（美聯社）

36歲的克羅地亞莫迪歷依然是球隊主力，球隊落後時，他再度挺身而出，主射罰球雖然高度不足，卻剛好找到「私家路」，在人牆中穿過入網，71分鐘再次追成平手，克羅地亞同時憑這個幸運入球，以2：2賽和斯洛伐克，各得1分。另一邊廂的俄羅斯，作客以2：1擊敗斯洛文尼亞，以19分登上榜首。

克羅地亞的關鍵先生，依然是莫迪歷。（美聯社）

外圍賽餘下最後兩輪，克羅地亞落後俄羅斯兩分，未來兩場不容有失，「格仔軍團」依然有機會翻盤，事關最後一場正好鬥俄國，一戰定生死，定奪那支球隊可以直接晉級決賽周。

縱然和波，克羅地亞主帥達歷（Zlatko Dalic）賽後依然表示球隊已盡力作賽，但今仗在防守上有改善的空間。「格仔軍團」的另一主力比列鍚（Ivan Perisic）表示球隊需要準備好下月的生死戰，「我們還有一個月時間備戰，對俄羅斯一仗固然重要，但不能忽視對馬爾他一仗，我們需要逐場擊破。」

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