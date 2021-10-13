世界盃外圍賽｜國足作客不敵沙特　三大歸化兵下半場才入替

世界盃外圍賽亞洲區12強賽B組，中國國家隊作客以2：3不敵沙特阿拉伯，4戰後1勝3負，以3分排小組第5名，而沙特就4戰全勝排榜首。



面對同組實力數一數二的沙特，國足今場作客開局保守，排出三中堅的陣式，而4名歸化兵當中，只有司職中堅的蔣光太打正選，進攻的艾傑臣、洛國富及阿蘭都先列後備。不過，國足主帥李鐵失算，保守的排陣守不住沙特的攻勢，艾拿傑（Sami Al-Najei）在15分鐘及38分鐘各建一功，沙特半場領先國足2：0。

落後的國足半場馬上換人，由阿蘭及洛國富入替，調走李昂及金敬道。兩名前場歸化兵登場後，效果立竿見影。46分鐘，阿蘭助攻洛富射入，為國足追近至1：2。國足在60分鐘再換人，由曾經外流的張稀哲以及另一名歸化球員艾傑臣入替，池忠國及張玉寧離場。

不過，沙特後備入替的艾布拉簡（Firas Al-Buraikan）在72分鐘擴大優勢。儘管國足由吳曦在87分鐘遠射破門，但最終都未能追平，國足作客以2：3敗陣。國足在12強賽踢了4場，除了贏越南之外，其餘3場皆負，以3分排小組第5位，至於沙特的表現相當穩定，小組4戰全勝居首位。

【世盃外亞洲區12強賽A組球隊】

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【世盃外亞洲區12強賽B組球隊】